Удары Израиля по иранским войскам в Сирии: в результате атаки погибло примерно 30 человек

В результате воздушных ударов Израиля по иранским объектам в Сирии погибли примерно 30 человек, как сообщает правозащитная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR).

Об этом передает сайт Deutsche Welle.

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Председатель организации "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" Абдель Рахман отметил, что в числе жертв шестеро сирийских солдат, а также 21 иностранный боец, в том числе 11 иранцев.

Эксперты правозащитной организации, базирующейся в Лондоне, получают данные от сети информаторов в Сирии. Их утверждения не всегда могут быть подтверждены официально,

– ответил Абдель Рахман.

Напомним, 10 мая, всего через два дня после заявления Трампа о выходе из международной ядерной сделки с Тегераном, Иран нанес ракетный удар по позициям Израиля на Голанских высотах, на что официальный Тель-Авив ответил атакой по иранским военным объектам в Сирии.



К слову, во вторник, 8 мая, военные Израиля выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии недалеко от столицы Сирии Дамаска. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны Сирии сбили две ракеты.