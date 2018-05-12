Удари Ізраїля по іранських військах у Сирії: внаслідок атаки загинуло приблизно 30 людей

У результаті повітряних ударів Ізраїлю по іранських об'єктах у Сирії загинули приблизно 30 осіб, як повідомляє правозахисна організація "Сирійська наглядова рада з прав людини" (SOHR).

Про це передає сайт Deutsche Welle.

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Голова організації "Сирійська наглядова рада з прав людини" Абдель Рахман зазначив, що в числі жертв шестеро сирійських солдатів, а також 21 іноземний боєць, в тому числі 11 іранців.

Експерти правозахисної організації, яка базується в Лондоні, отримують дані від мережі інформаторів в Сирії. Їх твердження не завжди можуть бути підтверджені офіційно,

– відповів Абдель Рахман.

Нагадаємо, 10 травня, всього через два дні після заяви Трампа про вихід з міжнародної ядерної угоди з Тегераном, Іран завдав ракетного удару по позиціях Ізраїлю на Голанських висотах, на що офіційний Тель-Авів відповів атакою по іранських військових об'єктах у Сирії.

До слова, у вівторок, 8 травня, військові Ізраїлю випустили кілька ракет по позиціях сирійської армії недалеко від столиці Сирії Дамаска. За попередніми даними, сили протиповітряної оборони Сирії збили дві ракети.