Іран збільшив оборонний бюджет на 40% від 2015 року, – Трамп
Оборонний бюджет Ірану з часу підписання ядерної угоди у 2015 році зріс на 40%. Президент США Дональд Трамп вважає, що договір, підписаний із країною був нічим іншим, як "великою брехнею".
Про це він написав у своєму Twitter.
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Оборонний бюджет Ірану збільшився більш ніж на 40% з того часу, як Обама досяг домовленості з ядерної угоди ... Просто чергове свідчення того, що все це була велика брехня. Але тепер вже ні!
– йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що після заяви глави Білого дому про вихід США з іранської ядерної угоди, у російському МЗС заявили, що зараз "вкрай важливо" організувати зустріч між президентами Володимиром Путіним і Дональдом Трампом.
Нагадаємо, 8 травня глава Білого дому Дональд Трамп заявив про вихід Сполучених Штатів з іранської ядерної угоди та оголосив про готовність ввести потужні санкції проти Тегерану. Лідер Ірану гостро сприйняв рішення президента США, не виключивши можливість того, що його країна поновить свою ядерну діяльність. В ЄС та ООН також незадоволені таким кроком лідера Штатів.