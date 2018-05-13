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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Іран збільшив оборонний бюджет на 40% від 2015 року, – Трамп

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Іран збільшив оборонний бюджет на 40% від 2015 року, – Трамп
Іран збільшив оборонний бюджет на 40% від 2015 року, – Трамп / inosmi.ru

Оборонний бюджет Ірану з часу підписання ядерної угоди у 2015 році зріс на 40%. Президент США Дональд Трамп вважає, що договір, підписаний із країною був нічим іншим, як "великою брехнею".

Про це він написав у своєму Twitter.

Оборонний бюджет Ірану збільшився більш ніж на 40% з того часу, як Обама досяг домовленості з ядерної угоди ... Просто чергове свідчення того, що все це була велика брехня. Але тепер вже ні!
– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що після заяви глави Білого дому про вихід США з іранської ядерної угоди, у російському МЗС заявили, що зараз "вкрай важливо" організувати зустріч між президентами Володимиром Путіним і Дональдом Трампом.

Нагадаємо, 8 травня глава Білого дому Дональд Трамп заявив про вихід Сполучених Штатів з іранської ядерної угоди та оголосив про готовність ввести потужні санкції проти Тегерану. Лідер Ірану гостро сприйняв рішення президента США, не виключивши можливість того, що його країна поновить свою ядерну діяльність. В ЄС та ООН також незадоволені таким кроком лідера Штатів.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Іран Зброя
Джерело: 24 канал
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