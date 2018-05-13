Іран збільшив оборонний бюджет на 40% від 2015 року, – Трамп

Оборонний бюджет Ірану з часу підписання ядерної угоди у 2015 році зріс на 40%. Президент США Дональд Трамп вважає, що договір, підписаний із країною був нічим іншим, як "великою брехнею".

Про це він написав у своєму Twitter.

Оборонний бюджет Ірану збільшився більш ніж на 40% з того часу, як Обама досяг домовленості з ядерної угоди ... Просто чергове свідчення того, що все це була велика брехня. Але тепер вже ні!

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що після заяви глави Білого дому про вихід США з іранської ядерної угоди, у російському МЗС заявили, що зараз "вкрай важливо" організувати зустріч між президентами Володимиром Путіним і Дональдом Трампом.