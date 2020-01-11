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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Иран сбил ракетой украинский самолет: реакция МАУ

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      В МАУ отреагировали на признание Ирана об авиакатастрофе / Getty Images

      "Международные авиалинии Украины" ни на секунду не сомневались в том, что украинский экипаж и самолет Boeing 737-800 не могли стать причиной авиакатастрофы.

      Авиакомпания поблагодарила всех, кто понимал это сразу, об этом написал президент МАУ Евгений Дыхне на своей странице в фейсбук.

      О главном: Украинский самолет сбили ракеты Ирана, погибло 176 человек – последние новости, фото, видео

      Он также выразил соболезнования из-за смерти 176 человек, находившихся на борту. Из них 9 – члены экипажа.

      Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой страшной, ужасной авиакатастрофы. Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно. Это были наши лучшие парни и девушки. Лучшие,
      – написал он.

      Иран признал, что иранские военные "нечаянно" сбили украинский самолет возле Тегерана 8 января. По самолету МАУ стреляли несколько раз. Причина авиакатастрофы и смерти всех людей на борту – "человеческая ошибка". Перед этим Иран отрицал, что может быть причастным к сбиванию украинского самолета и говорил о "технических неисправностях" самого воздушного судна.

      Как отреагировала Украина

      • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на полном признании вины и будет ожидать от Ирана заверений насчет полного и открытого расследования катастрофы.
      • Кроме того, 45 украинских специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости. Украина ожидает привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций.

      Что заявили власти Ирана

      • Министр иностранных дел Ирана Джавад Зарифе написал в соцсети, что "человеческая ошибка во время кризиса, вызванная авантюризмом США, привела к катастрофе". Он выразил "глубокие извинения и соболезнования семьям всех жертв и другим пострадавшим".
      • Президент Ирана Хасан Рухани подтвердил слова главы иранского МИД и заявил, что следователи "продолжают расследование этой огромной трагедии и непростительной ошибки". Иранский президент также выразил свои соболезнования семьям погибших и распорядился принять все меры для компенсаций.

      Что известно о крушении самолета МАУ в Иране?Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился около Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев – не выжил никто.

      Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

      Катастрофа самолета МАУ над Тегераном/ инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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