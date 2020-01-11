Іран збив ракетою український літак: реакція МАУ
"Міжнародні авіалінії України" ні на секунду не сумнівалися в тому, що український екіпаж та літак Boeing 737-800 не могли стати причиною авіакатастрофи.
Авіакомпанія подякувала усім, хто розумів це відразу, про це написав президент МАУ Євген Дихне на своїй фейсбук-сторінці.
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Він також висловив співчуття через смерть 176 людей, які перебували на борту. Із них 9 – члени екіпажу.
Ми ні на одну секунду не сумнівалися в тому, що наш екіпаж і наш літак не могли стати причиною цієї страшної, жахливої авіакатастрофи. Спасибі всім думаючим і аналізує, хто з нами це поділяв і розділяє. Для нас це дуже важливо. Це були наші найкращі хлопці і дівчата. Кращі,
– написав він.
Іран визнав, що іранські військові "ненавмисно" збили український літак біля Тегерана 8 січня. По літаку МАУ стріляли кілька разів. Причина авіакатастрофи тасмерті усіх людей на борту – "людська помилка". Перед цим Іран заперечував, що може бути причетним до збиття українського літака та говорив про "технічні несправності" самого повітряного судна.
Як відреагувала Україна
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.
- Окрім того, 45 українських фахівців повинні отримати повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості. Україна очікує притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій.
Хто з українців загинув в авіакатастрофі в Ірані / Ілюстрація 24 каналу
Що заявила влада Ірану
- Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф написав у соцмережі, що "людська помилка під час кризи, спричинена авантюризмом США, призвела до катастрофи". Він висловив "глибокі вибачення та співчуття родинам усіх жертв та іншим постраждалим".
- Президент Ірану Хасан Рухані підтвердив слова глави іранського МЗС та заявив, що слідчі "продовжують розслідування цієї великої трагедії і непрощеної помилки". Іранський президент також висловив свої співчуття родинам загиблих і розпорядився вжити всіх заходів для компенсацій.
Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані? Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.
Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.