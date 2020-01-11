Іран збив ракетою український літак: реакція МАУ

"Міжнародні авіалінії України" ні на секунду не сумнівалися в тому, що український екіпаж та літак Boeing 737-800 не могли стати причиною авіакатастрофи.

Авіакомпанія подякувала усім, хто розумів це відразу, про це написав президент МАУ Євген Дихне на своїй фейсбук-сторінці.

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Він також висловив співчуття через смерть 176 людей, які перебували на борту. Із них 9 – члени екіпажу.

Ми ні на одну секунду не сумнівалися в тому, що наш екіпаж і наш літак не могли стати причиною цієї страшної, жахливої авіакатастрофи. Спасибі всім думаючим і аналізує, хто з нами це поділяв і розділяє. Для нас це дуже важливо. Це були наші найкращі хлопці і дівчата. Кращі,

– написав він.

Іран визнав, що іранські військові "ненавмисно" збили український літак біля Тегерана 8 січня. По літаку МАУ стріляли кілька разів. Причина авіакатастрофи тасмерті усіх людей на борту – "людська помилка". Перед цим Іран заперечував, що може бути причетним до збиття українського літака та говорив про "технічні несправності" самого повітряного судна.

Як відреагувала Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.

Окрім того, 45 українських фахівців повинні отримати повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості. Україна очікує притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій.



Хто з українців загинув в авіакатастрофі в Ірані / Ілюстрація 24 каналу

Що заявила влада Ірану

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф написав у соцмережі, що "людська помилка під час кризи, спричинена авантюризмом США, призвела до катастрофи". Він висловив "глибокі вибачення та співчуття родинам усіх жертв та іншим постраждалим".

написав у соцмережі, що "людська помилка під час кризи, спричинена авантюризмом США, призвела до катастрофи". Він висловив "глибокі вибачення та співчуття родинам усіх жертв та іншим постраждалим". Президент Ірану Хасан Рухані підтвердив слова глави іранського МЗС та заявив, що слідчі "продовжують розслідування цієї великої трагедії і непрощеної помилки". Іранський президент також висловив свої співчуття родинам загиблих і розпорядився вжити всіх заходів для компенсацій.

Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані? Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.



Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.



Катастрофа літака МАУ над Тегераном/ інфографіка 24 каналу