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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Іран збив ракетою український літак: реакція МАУ

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      В МАУ відреагували на зізнання Ірану про авіакатастрофу / Getty Images

      "Міжнародні авіалінії України" ні на секунду не сумнівалися в тому, що український екіпаж та літак Boeing 737-800 не могли стати причиною авіакатастрофи.

      Авіакомпанія подякувала усім, хто розумів це відразу, про це написав президент МАУ Євген Дихне на своїй фейсбук-сторінці.

      Про основне: Український літак збили ракети Ірану, загинуло 176 людей – останні новини, фото, відео

      Він також висловив співчуття через смерть 176 людей, які перебували на борту. Із них 9 – члени екіпажу.

      Ми ні на одну секунду не сумнівалися в тому, що наш екіпаж і наш літак не могли стати причиною цієї страшної, жахливої авіакатастрофи. Спасибі всім думаючим і аналізує, хто з нами це поділяв і розділяє. Для нас це дуже важливо. Це були наші найкращі хлопці і дівчата. Кращі,
      – написав він.

      Іран визнав, що іранські військові "ненавмисно" збили український літак біля Тегерана 8 січня. По літаку МАУ стріляли кілька разів. Причина авіакатастрофи тасмерті усіх людей на борту – "людська помилка". Перед цим Іран заперечував, що може бути причетним до збиття українського літака та говорив про "технічні несправності" самого повітряного судна.

      Як відреагувала Україна

      • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на цілковитому визнанні вини та очікуватиме від Ірану запевнень щодо повного й відкритого розслідування катастрофи.
      • Окрім того, 45 українських фахівців повинні отримати повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості. Україна очікує притягнення винних до відповідальності, повернення тіл загиблих, виплат компенсацій.

      Авіакатастрофа в Ірані список загиблих
      Хто з українців загинув в авіакатастрофі в Ірані / Ілюстрація 24 каналу

      Що заявила влада Ірану

      • Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф написав у соцмережі, що "людська помилка під час кризи, спричинена авантюризмом США, призвела до катастрофи". Він висловив "глибокі вибачення та співчуття родинам усіх жертв та іншим постраждалим".
      • Президент Ірану Хасан Рухані підтвердив слова глави іранського МЗС та заявив, що слідчі "продовжують розслідування цієї великої трагедії і непрощеної помилки". Іранський президент також висловив свої співчуття родинам загиблих і розпорядився вжити всіх заходів для компенсацій.

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані? Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився біля Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.

      Катастрофа сталася приблизно за годину після того, як Іран атакував ракетами американські бази в Іраку.


      Катастрофа літака МАУ над Тегераном/ інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики
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