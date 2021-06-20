В Иране произошло аварийное отключение единой атомной электростанции

В Иране в субботу, 19 июня, состоялась временная аварийная остановка единственной атомной электростанции. Жителей страны уже предупредили о возможных перебоях с электричеством.
По данным сотрудника Государственной электроэнергетической компании Голамали Рахшанимехра, остановка Бушерской АЭС продлится 3 – 4 дня.
Заметьте Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС отключила энергоблок
АЭС расположена в южном портовом городе Бушер. Ее ввели в эксплуатацию в 2011 году при содействии России. Аварийная остановка этой АЭС произошла впервые в истории страны.
По данным издания ISNA, в Тегеране (столице Ирана) пришлось отключить от электроснабжения 57 правительственных и неправительственных организаций, которые отличаются высоким уровнем потребления электроэнергии.
Это сделали, чтобы предотвратить перебои электроснабжения в городе.
АЭС в мире: последние новости
- В июне 2021 года в СМИ появилась информация, что на китайской атомной электростанции "Тайшань" могла произойти серьезная радиоактивная утечка. Французская компания, которая помогает работать АЭС, заявила о "неминуемой радиологической угрозе".
- По состоянию на 16 июня Китай официально признал, что уровень радиации на АЭС повышен. В то же время в стране предупредили: это не представляет угрозы для людей.