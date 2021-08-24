В Иране тоже отрицают похищение украинского самолета из Афганистана

В Иране отметили, что украинский самолет не похищали из аэропорта Кабула. Он приземлялся на территории страны, чтобы заправиться.

Самолет заправился топливом в аэропорту Мешхед, а затем улетел в Киев. Об этом заявил официальный представитель Управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш.

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Мы отрицаем утверждение Украины о том, что самолет был похищен и попал в Иран после похищения,

– сказал Зибахш.

Что этому предшествовало

В Киев 23 августа прибыл третий самолет с украинцами. Он привез 98 пассажиров и 5 членов экипажа. Среди спасенных – 41 украинец.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал детали эвакуации из Афганистана. По его словам, в минувшее воскресенье украинский самолет захватили другие люди. Они якобы были вооружены. Во вторник, продолжил Енин, "фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев".

Правда, пресс-секретарь МИД Олег Николенко отметил, что Енин объяснял беспрецедентный уровень трудностей в аэропорту. Однако на самом деле самолет не захватывали.

Что надо знать об эвакуации украинцев из Афганистана