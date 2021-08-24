В Иране тоже отрицают похищение украинского самолета из Афганистана
Источник:Anadolu
В Иране отметили, что украинский самолет не похищали из аэропорта Кабула. Он приземлялся на территории страны, чтобы заправиться.
Самолет заправился топливом в аэропорту Мешхед, а затем улетел в Киев. Об этом заявил официальный представитель Управления гражданской авиации Ирана Мохаммад Хасан Зибахш.
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Мы отрицаем утверждение Украины о том, что самолет был похищен и попал в Иран после похищения,
– сказал Зибахш.
Что этому предшествовало
В Киев 23 августа прибыл третий самолет с украинцами. Он привез 98 пассажиров и 5 членов экипажа. Среди спасенных – 41 украинец.
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал детали эвакуации из Афганистана. По его словам, в минувшее воскресенье украинский самолет захватили другие люди. Они якобы были вооружены. Во вторник, продолжил Енин, "фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев".
Правда, пресс-секретарь МИД Олег Николенко отметил, что Енин объяснял беспрецедентный уровень трудностей в аэропорту. Однако на самом деле самолет не захватывали.
Что надо знать об эвакуации украинцев из Афганистана
- Украинцев забирали из Кабула тремя рейсами. 16 августа вывезли 80 человек. Из них 8 были украинцами, а остальные – иностранцы.
- 22 августа эвакуировали 31 украинца. На борту были 83 человека.
- К слову, самолет, прибывший 23 августа, стал последним рейсом, вылетевшим из аэропорта перед его закрытием.
- Сейчас, по информации МИД, в Афганистане остались около 50 украинцев.