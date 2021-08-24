Літак заправився паливом в аеропорту Мешхеда, а потім полетів до Києва. Про це заявив офіційний представник Управління цивільної авіації Ірану Мохаммад Хасан Зібахш.

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Ми заперечуємо твердження України про те, що літак було викрадено і потрапив до Ірану після викрадення,

– сказав Зібахш.

Що цьому передувало

До Києва 23 серпня прибув третій літак з українцями. Він привіз 98 пасажирів та 5 членів екіпажу. Серед врятованих – 41 українець.

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів деталі евакуації з Афганістану. За його словами, минулої неділі український літак захопили інші люди. Вони начебто були озброєні. У вівторок, продовжив Єнін, "фактично вкрали літак – він вилетів в Іран з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців".

Щоправда, речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що Єнін пояснював безпрецедентний рівень труднощів в аеропорту. Однак насправді літак не захоплювали.

Що треба знати про евакуацію українців з Афганістану