Літак заправився паливом в аеропорту Мешхеда, а потім полетів до Києва. Про це заявив офіційний представник Управління цивільної авіації Ірану Мохаммад Хасан Зібахш.
До теми Літак в Кабулі не захоплювали, – у МЗС спростували свою заяву
Ми заперечуємо твердження України про те, що літак було викрадено і потрапив до Ірану після викрадення,
– сказав Зібахш.
Що цьому передувало
До Києва 23 серпня прибув третій літак з українцями. Він привіз 98 пасажирів та 5 членів екіпажу. Серед врятованих – 41 українець.
Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів деталі евакуації з Афганістану. За його словами, минулої неділі український літак захопили інші люди. Вони начебто були озброєні. У вівторок, продовжив Єнін, "фактично вкрали літак – він вилетів в Іран з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців".
Щоправда, речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що Єнін пояснював безпрецедентний рівень труднощів в аеропорту. Однак насправді літак не захоплювали.
Що треба знати про евакуацію українців з Афганістану
- Українців забирали з Кабула трьома рейсами. 16 серпня вивезли 80 людей. З них 8 були українцями, а решта – іноземці.
- 22 серпня евакуювали 31 українця. На борту були 83 людини.
- До слова, літак, який прибув 23 серпня, став останнім рейсом, що вилетів з аеропорту перед його закриттям.
- Наразі, за інформацією МЗС, в Афганістані залишились близько 50 українців.