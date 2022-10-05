"Военные знают, что с ними делать": в чем главная опасность иранских дронов-камикадзе
Украинские военные постепенно адаптируются к иранским дронам Shahed-136. Уже была информация, что сбивали как из стрелкового оружия, так и с ЗРК и истребителей. Однако гражданским нужно приготовиться – эти "птички" еще могут наделать беды в тылу.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, эти иранские беспилотники не способны изменить ситуацию на фронте. Однако в тылу оккупанты еще могут наделать разных терактов.
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Иранские дроны – новая страница террористической активности России
Как отмечает Грабский, не существует системы ПВО, которая бы гарантированно сбивала все воздушные цели. Именно поэтому не стоит удивляться, почему оккупантам удалось прорваться в Белую Церковь. Важно, что часть дронов удалось сбить на другом направлении – на Юге.
Мы сбили половину. Хороший результат. Эти дроны представляют опасность, но не для военных. Они знают, что с ними делать. Они представляют опасность для гражданских людей и стационарных гражданских объектов. Их можно воспринимать как новую страницу террористической активности России в войне,
– отметил Грабский.
Он добавил, что в российских пабликах в соцсетях уже угрожают, что это оружие может серьезно усложнить жизнь гражданским украинцам зимой. Поэтому сейчас нужно учиться своевременно обнаруживать их и уничтожать, чтобы уберечь объекты в тылу.
Не стоит забывать, что количество этих дронов не безгранично. Сейчас оккупанты пытаются психологически надавить ими. Однако нужно сохранять холодный ум и научиться эффективнее сбивать иранские дроны и подумать, как уберечь объекты инфраструктуры.
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Россия использовала иранские дроны для атаки на Белую Церковь
- Ночью 5 октября российские оккупанты запустили иранские дроны-камикадзе на Белую Церковь Киевской области. Там зафиксировали 6 попаданий и взрывов. Пострадал один человек, но его жизни ничего не угрожает.
- Несмотря на это, украинские военные в ту же ночь сбили еще 6 иранских дронов на Юге Украины.
- В Пентагоне заявляли, что иранские дроны не дали России никакого преимущества в боях.