Иран может производить дроны не на своей территории или складывать их уже в России, – Яковенко

Иран мог наладить производство своей линейки дронов на территории других стран. Тегеран мог сотрудничать по этим вопросам с другими странами-изгоями.

Тесное взаимодействие с Кремлем может свидетельствовать о том, что Иран использует Россию как площадку для развертывания своей военной продукции. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и бывший депутат Госдумы России Игорь Яковенко.

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"Кустарное" производство

Эксперт предположил, что иранские дроны могут производить в небольших мастерских.

Вполне возможно, что это происходит не на территории самого Ирана – возможно, в Сирии, где Иран чувствует себя хозяином. Тегеран может пригласить на свою территорию проверку какой-либо комиссии и сказать: где доказательства? Кроме того, отдельные фрагменты оборудования и этих дронов могут поставлять, и уже склады в самой России,

– объяснил обозреватель.

По его словам, на сегодняшний день уже достаточно доказательств того, что Россия получает именно иранские дроны.

"Их сбивают и показывают, что это действительно сделали по лекалам Ирана с использованием этих технологий. То есть доказательства уже получили", – добавил журналист.

Где Иран может производить свои ударные дроны: смотрите видео

Логика возражения

Яковенко считает, что России и ее социуму в целом свойственно отрицание своих преступных действий.

Россия отрицает, что сбила малайзийский лайнер MH-17, хотя доказательства уже "тысячепроцентные". Россия отрицает Катынский расстрел, отравление Навального. То есть все отрицается – классическая схема "полного отказа",

– рассказал оппозиционер.

По его мнению, это повторяет классический принцип представителей криминального мира.

"Это производит очень странное впечатление, но на этом стоит и будет стоять Россия – другого от них ждать не приходится", – резюмировал эксперт.

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