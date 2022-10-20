"Тренируются в уничтожении Израиля": почему Иран помогает России с оружием

Все свое оружие Иран производил для дальнейшей борьбы против Израиля. Очевидно, они не просто так передают России свои мощные беспилотники и ракеты. В обмен Москва может предоставить важную вещь, в которой очень нуждаются в Иране.

Об этом 24 каналу рассказал журналист Иван Яковина. По его словам, сомнительно, что Иран передает это оружие прямо с идейных позиций. Все эти беспилотники и баллистические ракеты Тегеран производил не для продажи, а для потенциальной войны против Израиля.

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Россия могла предоставить Ирану важные данные по ядерному оружию

Вероятно, Россия предложила что-нибудь такое, от чего Иран не захотел отказываться. Это может касаться ядерного оружия.

Если они в промышленных масштабах грузят в Россию беспилотники и ракеты, то взамен получают что-нибудь полезное. Это могут быть ядерные технологии и материалы. Я не сомневаюсь, что иранцам предоставляют ноу-хау в сфере создания ядерного оружия,

– считает Яковина.

Он добавил, что очень сложно создать миниатюрную ядерную боеголовку, которую можно разместить в ракете. Это действительно сложная технология, которую мало кто умеет делать. Очевидно, что Россия согласилась поделиться этими знаниями в обмен на беспилотники и баллистические ракеты.

Тем более Иран в таком случае сможет протестировать собственное вооружение против находящихся в Украине западных систем ПВО. Это будет достаточно похоже на возможный конфликт с Израилем.

Яковина удивлен, почему в таком случае Израиль практически не реагирует. Ведь потом весь этот "ассортимент" может полететь против них. Сейчас они могут повлиять на ситуацию. Однако почему выдерживают нейтралитет.

Не хочу критиковать Израиль. У них, очевидно, есть свои взгляды на ситуацию. Но все удивительно. Большинство простых израильтян на стороне Украины. Но правительство Израиля по странным причинам сейчас на стороне Путина. Они делают вид, что сохраняют нейтралитет. Но это играет на руку Путину. Почему так – нет объяснений. Пока не понимаю,

– отметил Яковина.

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