Про це 24 каналу розповів журналіст Іван Яковина. За його словами, сумнівно, що Іран передає цю зброю просто з ідейних позицій. Усі ці безпілотники та балістичні ракети Тегеран робив не для продажу, а для потенційної війни проти Ізраїлю.

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Росія могла надати Ірану важливі дані щодо ядерної зброї

Ймовірно, Росія запропонувала щось таке, від чого Іран не захотів відмовлятися. Це може стосуватися ядерної зброї.

Якщо вони в промислових масштабах вантажать до Росії безпілотники та ракети, то на заміну отримують щось корисне. Це можуть бути ядерні технології та матеріали. Я не сумніваюся, що іранцям надають ноу-хау у сфері створення ядерної зброї,

– вважає Яковина.

Він додав, що надзвичайно важко створити мініатюрну ядерну боєголовку, яку можна розмістити в ракеті. Це – дійсно складна технологія, яку мало хто вміє робити. Очевидно, що Росія погодилася поділитися цими знаннями в обмін на безпілотники та балістичні ракети.

Тим паче Іран в такому випадку зможе протестувати власне озброєння проти західних систем ППО, які перебувають в Україні. Це буде досить схожим на можливий конфлікт з Ізраїлем.

Яковина здивований, чому в такому випадку Ізраїль практично не реагує. Адже потім увесь це "асортимент" може полетіти проти них. Зараз вони мають можливість вплинути на ситуацію. Однак чомусь витримують нейтралітет.

Не хочу критикувати Ізраїль. У них, очевидно, є свої погляди на ситуацію. Але все дивно. Більшість простих ізраїльтян на боці України. Але уряд Ізраїля з дивних причин зараз на боці Путіна. Вони удають, що зберігають нейтралітет. Але це грає на бік Путін. Чому так – немає пояснень. Поки не розумію,

– зазначив Яковина.

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