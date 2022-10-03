ВСУ мастерски сбивают беспилотники: Гуменюк рассказала об атаках иранских дронов на Юге

В последнее время россияне часто используют иранские дроны "Шахеды" для атаки по мирным городам Юга. Угроза для этих регионов остается актуальной.

Дроны сбивают чаще, чем они попадают

Об этом 24 каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она объяснила, что по своим тактико-техническим характеристикам, дроны с временно оккупированных территорий юга могут достигать и мирных регионов, где оккупанты пытаются оказывать огненное и психологическое давление.

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Но сухие цифры статистики свидетельствуют о том, что не так страшен тот дрон, как нам его рисовали иранцы. Мы имеем преимущество в сбивании этих дронов по сравнению с попаданиями почти в 2 раза,

– заметила Гуменюк.

Так, по ее словам, из иранских беспилотников, примененных россиянами в зоне ответственности ОК "Юг", 29 дронов были сбиты, а 16 – смогли попасть. При этом попадания не всегда имели разрушающий эффект, поскольку их фиксировали и в акватории Очаковского порта, и на линии побережья, например, Каховского водохранилища. То есть, несмотря на то, что попадания действительно были, обходилось без человеческих жертв и существенных разрушений.

Впрочем, Наталья Гуменюк подчеркнула, что пренебрегать безопасностью все же не стоит, и услышав в небе звук, похожий на звук мопеда, нужно переходить в укрытие. Также следует понимать, что пребывание в здании или возле зданий со многими декоративными элементами и отделкой стеклом может быть вдвое опаснее из-за возможного поражения обломками.

Наталья Гуменюк об атаках иранскими дронами и ситуации на Юге: смотрите видео

Последние удары иранскими дронами: коротко

В ночь на 2 октября 7 дронов-камикадзе атаковали Николаевщину. 5 из них удалось сбить в Николаевском и Вознесенском районах. Еще 2 – попали в складские здания. Обошлось без пострадавших.

Той же ночью таким же дроном нанесли удар по Кривому Рогу. Пострадало здание лицея в центре города – в результате атаки разрушены 2 этажа этого учебного заведения, но раненых или погибших, к счастью, не было.