Воздушные силы уничтожили сразу 4 иранских дрона-камикадзе

Иран поставляет россиянам боевые дроны. Украинские защитники сбили вражеские беспилотники Николаевской области.

Об этом сообщили в Командовании воздушных сил Вооруженных сил Украины. Указали, что ликвидировали дроны Shahed 136.

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"22 сентября, примерно в 20:00 часов, в Николаевской области, воины зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбили сразу 4 российских дрона-камикадзе Shahed-136 иранского производства", - рассказали защитники.

Чмут об иранских дронах

По словам главы благотворительного фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, иранские дроны Shahed 136 не могут кардинально изменить ситуацию на фронте. Однако это оружие может причинить вред.

"К сожалению, эти дроны наносят ощутимый ущерб для ВСУ. Однако их не будет десятки тысяч и мы также будем трансформировать свою тактику применения противовоздушной обороны", – рассказал Чмут.

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Опасный для гражданских

Первый иранский беспилотник украинские защитники сбили 13 сентября вблизи Купянска Харьковской области. Главный редактор Defence Express Олег Катков отметил, что пока неизвестны подробные характеристики Shahed 136.

По словам Каткова, иранские дроны опасны для гражданских, поскольку некоторые их детали являются сомнительным качеством и могут упасть где угодно. К ним нельзя подходить – Shahed 136 имеет баражерный боеприпас со взрывчаткой.

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