В Воздушных силах объяснили, почему остановились удары беспилотниками Shahed-136
Россия не так активно использует безпилотники Shahed-136, удары по ним фактически остановились. Есть несколько причин, почему это происходит.
Об этом 24 каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Ранее сообщалось о том, как стать оператором дрона в ВСУ.
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Погодные факторы
Игнат отметил, что если бы в России были бы дроны, она бы их применяла. Возможно, не по 20 – 30 сразу, а как в сентябре, по несколько штук, чтобы прощупать систему ПВО. В настоящее время с наступлением осенне-зимнего периода, изменением погоды трудно использовать их.
У них большая площадь крыла, а потому порывистый ветер может их просто сбивать, препятствовать их летным данным,
– заметил представитель командования Воздушных сил ВСУ.
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Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке
Он продолжил, что также влияет на это геополитическая ситуация на Ближнем Востоке. В Иране сейчас огромные проблемы внутри страны, и есть вопрос, способен ли Иран себя обезопасить. Может быть, третьи страны нажали.
"И Израиль активизировался, и Саудовская Аравия после тех провокационных роликов, мол, Иран будет атаковать нефтеперерабатывающую отрасль. Поэтому здесь много влияющих вещей", - подчеркнул Игнат.
По его словам, возможно Россия получила первую партию, более 400 дронов применила, а Иран пообещал еще, но не дал. На самом деле, было бы неплохо, если бы Тегеран отправлял Москве дроны в том виде, в каком Россия отправляет их в Украину, чтобы они просто взрывались в России.
Иранские дроны: последние новости
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