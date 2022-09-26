По некоторым показателям обходят Bayraktar: насколько опасны иранские дроны

Иранские дроны – достаточно опасное оружие. Они могут как поражать цели, так и отвлекать ПВО для ее выявления и последующих ударов по позициям или стратегическим объектам с помощью артиллерии, РСЗО или ракет.

Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее сообщалось о том, как воздушные силы сбили дрон, которым враг собирался атаковать Николаев.

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Есть разные виды иранских дронов

Ступак отметил, что несколько недель назад 3 иранских военных борта привезли в россию дроны. Среди них:

дроны-камикадзе;

дроны, бросающие взрывчатку на позиции;

дроны-разведчики.

Иран, несмотря на то, что много лет находился под санкциями, смог создать программу по производству дронов не самого плохого качества. По отдельным показателям они могут даже обойти Bayraktar,

– заметил бывший сотрудник СБУ.

Впрочем, эксперт Украинского института будущего добавил, что ВСУ после того, как сбивали эти дроны, раскрывали их и видели, что они сделаны "на коленке". Там есть материалы не из заводского серийного производства, а из того, что было под рукой.

"Однако мы уже видели последствия их действий. Они залетают в Одесскую область, действительно взрываются серьезно, несут немало взрывчатки, наносят много вреда", – подчеркнул он.

Дроны легко обнаружить

Бывший сотрудник СБУ продолжил, что эти дроны запускаются не вручную, а из специальных грузовиков. На них есть что-то вроде морского контейнера с полками, откуда беспилотники и вылетают.

Они громкие, как мопед, то есть их слышно. Они не очень быстрые. Есть видео, где видно, что они медленно летят. Так что иногда есть возможность сбить их даже со стрелкового оружия,

– подчеркнул эксперт Украинского института будущего.

Стратегия россиян

По его словам, стратегия россиян ясна. Они будут забрасывать наши позиции большим количеством дронов, чтобы пробить нашу ПВО, выяснить, где она находится. Будут заставлять нас сбивать эти мелкие цели, а затем будут запускать на наши позиции свои ракеты.

"Дрон, который прилетел даже прямо на разведку, надо обязательно сбивать. Он обрисовал наши позиции, актуализировал все данные. Поэтому через несколько часов, или даже раньше, будет прилет ствольной артиллерии, РСЗО или ракет", – подытожил бывший сотрудник СБУ.

Ступак о том, насколько опасны иранские дроны: смотрите видео

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