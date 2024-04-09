В начале года суданские повстанцы сбили беспилотник иранского типа Ababil и показали его обломки, пишет Bloomberg. Эта беспилотная база была разработана Ираном в 1990-х годах и используется многими военизированными группировками Ближнего Востока, которые строят на ее основе свои беспилотники.

К теме: Враг готов производить больше дронов: Гуменюк говорит, что в Россию прибыл грузовой борт из Ирана

Почему иранские БПЛА получили бешеную популярность в мире

Суданская версия беспилотника называется Zagel-3. Кроме того, производство беспилотников на иранской базе развернули уже многие страны Южной Америки и Центральной Азии. Россия также производит свою версию под названием "Герань". Это очень сильно подрывает ситуацию с безопасностью сразу на четырех континентах.

Довольно широкое распространение иранского оружия обусловлено его небольшой стоимостью и низкой технологичностью, что упрощает налаживание производства в любой стране. В свою очередь, Иран, находящийся под международными санкциями, зарабатывает валюту, продавая технологии и готовые беспилотники. Дополнительные средства помогают улучшать и удешевлять дроны.

Обратите внимание! Россия начала регулярные атаки с массовым использованием дронов типа Shahed-136 с сентября 2022 года. Впоследствии Тегеран передал России технологии изготовления БПЛА в обмен на самолеты и российские оборонные технологии. Это позволило врагу значительно нарастить количество шахедов во время следующих атак на Украину, наладив собственное производство.

Как Ирану удается обходить санкции

Иран уже более 40 лет находится под санкциями, и за это сумел наладить эффективные пути их обхода. Прежде всего, их инженеры максимально используют детали, что есть в широкой продаже, такие, как двигатели от газонокосилок.

Последние два года были периодом гиперускорения новых тактик и методов использования Ираном БПЛА. Все государства отстают в плане определения обороноспособности,

– говорит заместитель специального представителя ведомства по Ирану, бывший офицер разведки Пентагона Мэтью Мак Иннис.

Что известно об ударах иранских прокси по американским базам на Ближнем Востоке

Удар по американской военной базе в Иордании в январе 2024 года был нанесен беспилотником типа Shahed-101, который, несмотря, на простые компоненты, "научили" летать на достаточно небольшой высоте для меньшей заметности для радаров на более 700 километров.