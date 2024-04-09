В начале года суданские повстанцы сбили беспилотник иранского типа Ababil и показали его обломки, пишет Bloomberg. Эта беспилотная база была разработана Ираном в 1990-х годах и используется многими военизированными группировками Ближнего Востока, которые строят на ее основе свои беспилотники.

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Почему иранские БПЛА получили бешеную популярность в мире

Суданская версия беспилотника называется Zagel-3. Кроме того, производство беспилотников на иранской базе развернули уже многие страны Южной Америки и Центральной Азии. Россия также производит свою версию под названием "Герань". Это очень сильно подрывает ситуацию с безопасностью сразу на четырех континентах.

Довольно широкое распространение иранского оружия обусловлено его небольшой стоимостью и низкой технологичностью, что упрощает налаживание производства в любой стране. В свою очередь, Иран, находящийся под международными санкциями, зарабатывает валюту, продавая технологии и готовые беспилотники. Дополнительные средства помогают улучшать и удешевлять дроны.

Как Ирану удается обходить санкции

Иран уже более 40 лет находится под санкциями, и за это сумел наладить эффективные пути их обхода. Прежде всего, их инженеры максимально используют детали, что есть в широкой продаже, такие, как двигатели от газонокосилок.

Последние два года были периодом гиперускорения новых тактик и методов использования Ираном БПЛА. Все государства отстают в плане определения обороноспособности,
– говорит заместитель специального представителя ведомства по Ирану, бывший офицер разведки Пентагона Мэтью Мак Иннис.

Что известно об ударах иранских прокси по американским базам на Ближнем Востоке

  • Удар по американской военной базе в Иордании в январе 2024 года был нанесен беспилотником типа Shahed-101, который, несмотря, на простые компоненты, "научили" летать на достаточно небольшой высоте для меньшей заметности для радаров на более 700 километров.