На початку року суданські повстанці збили безпілотник іранського типу Ababil та показали його уламки, пише Bloomberg. Ця безпілотна база була розроблена Іраном в 1990-х роках та використовується багатьма воєнізованими угрупованнями Близького Сходу, які будують на її основі свої безпілотники.

До теми: Ворог готовий виробляти більше дронів: Гуменюк каже, що до Росії прибув вантажний борт з Ірану

Чому іранські БпЛА отримали шалену популярність у світі

Суданська версія безпілотника називається Zagel-3. Крім того, виробництво безпілотників на іранській базі розгорнули вже багато країн Південної Америки та Центральної Азії. Росія також виготовляє свою версію під назвою "Герань". Це дуже сильно підриває безпекову ситуацію одразу на чотирьох континентах.

Доволі широке розповсюдження іранської зброї зумовлене її невеликою вартістю та низькою технологічністю, що спрощує налагодження виробництва в будь-якій країні. Своєю чергою, Іран, що знаходиться під міжнародними санкціями, заробляє валюту, продаючи технології та готові безпілотники. Додаткові кошти допомагають покращувати та здешевлювати дрони.

Зверніть увагу! Росія почала регулярні атаки з масовим використанням дронів типу Shahed-136 з вересня 2022 року. Згодом Тегеран передав Росії технології виготовлення БпЛА в обмін на літаки та російські оборонні технології. Це дозволило ворогу значно наростити кількість шахедів під час наступних атак на Україну, налагодивши власне виробництво.

Як Ірану вдається обходити санкції

Іран вже понад 40 років знаходиться під санкціями, і за цей зумів налагодити ефективні шляхи їх обходу. Перш за все, їх інженери максимально використовують деталі, що є в широкому продажі, такі, як двигуни від газонокосарок.

Останні два роки були періодом гіперприскорення нових тактик і методів використання Іраном БПЛА. Усі держави відстають у плані визначення обороноздатності,

– говорить заступник спеціального представника відомства по Ірану, колишній офіцер розвідки Пентагону Метью Мак Інніс.

Що відомо про удари іранських проксі по американських базах на Близькому Сході

Удар по американській воєнній базі в Йорданії у січні 2024 року був нанесений безпілотником типу Shahed-101, який, не дивлячись, на прості компоненти, "навчили" літати на досить невеликій висоті для меншої помітності для радарів на понад 700 кілометрів.