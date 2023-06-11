Иранские дроны – головная боль для Воздушных сил, – Игнат объяснил масштабы угрозы

Иран помогает России совершать геноцид украинцев и поставляет стране-террористке дроны-камикадзе. Защитники украинского неба эффективно их ликвидируют. В то же время делать это тяжело.

Юрий Игнат – спикер Воздушных сил ВСУ – заявил, что Россия использует "Шахеды" ночью, чтобы истощить украинскую ПВО. Защитники украинского неба не могут достать в ночное время дрон-камикадзе средствами ПВО сухопутных войск или мобильными огневыми группами.

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Иранские дроны – это головная боль. Их все равно тяжело сбивать. Когда их летит много, они используют разные маршруты, прижимаются низко к земле, их трудно достать самолетом. Ибо скорость самого дрона – 150 километров в час, а истребитель летит со скоростью минимум 400 километров в час,

– говорится в сообщении.

Чтобы сбить дрон-камикадзе, нужно потратить зенитные ракеты. Оккупанты хотят увидеть, где стоят украинские комплексы, и сделать корректировку при ракетном ударе.

Воздушные силы – цель номер номер