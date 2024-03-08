Этот дрон подобен беспилотнику Bayraktar и может выполнять, в частности, боевые задачи. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что БПЛА может нести ракеты класса "воздух – земля". По данным британской разведки, оккупанты используют такие дроны, в частности, чтобы корректировать удары по побережью.
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"Может нести, в частности, управляемые авиационные бомбы. Также выполнять определенные задачи", – сказал Свитан.
Однако такой беспилотник не может поднимать большое количество боевых частей, ведь имеет небольшую мощность. В основном такой БПЛА создан для разведки.
Там очень хорошая оптика с дальностью иногда до 200 километров, которая может выполнять задачи наведения, в частности, в режиме реального времени,
– отметил полковник ВСУ в запасе.
Оккупанты используют именно эту модификацию дрона, ведь российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 боятся выполнять боевые задачи. Враг их особо не использует после того, как украинские военные сбили второй такой российский борт.
"Часть задач А-50 взяли на себя Mohajer", – подчеркнул лётчик-инструктор.
По его мнению, так россияне, вероятно, могут пытаться отследить пуски украинских ракет.
Враг применяет дроны
- Россияне активно используют БПЛА на фронте. Враг имеет много беспилотников. Украинские военные фиксируют взлет вражеских БПЛА каждые 20 минут.
- Россияне начали применять дроны с катушкой оптоволоконного кабеля. Его длина – 10 километров. Предполагают, что такому БПЛА не страшна РЭБ, а картинка может передаваться в высочайшем качестве. Новый дрон врага изучают специалисты.
- В Сухопутных войсках ВСУ заявили, что всех бойцов будут учить как вести себя во время атак вражескими беспилотниками. Защитников будут учить правильно маскироваться в естественном ландшафте и в укрытиях.