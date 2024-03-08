Цей дрон подібний до безпілотника Bayraktar і може виконувати, зокрема, бойові завдання. Про це 24 Каналу розказав військовий аналітик, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що БпЛА може нести ракети класу "повітря – земля". За даними британської розвідки, окупанти використовують такі дрони, зокрема, аби коригувати удари по узбережжю.

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"Може нести, зокрема, керовані авіаційні бомби. Також виконувати певні завдання", – сказав Світан.

Однак такий безпілотник не може підіймати велику кількість бойових частин, адже має невелику потужність. В основному такий БпЛА створений для розвідки.

Там дуже хороша оптика з дальністю іноді до 200 кілометрів, яка може виконувати завдання наведення, зокрема, у режимі реального часу,

– зауважив полковник ЗСУ в запасі.

Окупанти використовують саме цю модифікацію дрона, адже російські літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 бояться виконувати бойові завдання. Ворог їх особливо не використовує після того, як українські військові збили другий такий російський літак.

"Частину завдань А-50 взяли на себе Mohajer", – наголосив льотчик-інструктор.

На його думку, так росіяни, ймовірно, можуть намагатися відстежити пуски українських ракет.

Ворог застосовує дрони