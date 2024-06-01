Стало известно, когда и где попрощаются с погибшим парамедиком Ириной Цыбух
Источник:Андрей Садовый
Парамедик батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух погибла 29 мая. Прощание состоится во Львове в понедельник, 3 июня.
Ирина Цыбух с позывным "Чека" погибла во время ротации на Харьковском направлении. Всего через несколько дней, 1 июня, парамедику должно было исполниться 26 лет.
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Прощание с Ириной Цыбух
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что прощание с погибшим парамедиком состоится во Львове в понедельник, 3 июня. Чин похорон в Гарнизонном храме – в 14:00.
Сегодня Ирине должно было исполниться 26 лет. Но мы говорим о времени похорон. Слов нет. Зажгите, пожалуйста свечу,
– написал городской голова.
После службы процессия отправится на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища.Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования госпитальерам и родным Ирины Цыбух. Вечная память!
В добровольческом батальоне "Госпитальеры" написали, что никто до сих пор не верит в то, что произошло. Это неописуемая боль и невероятная потеря не только для батальона, а для всей Украины.
Также "Госпитальеры" сообщили, что Чека оставила близким пожелание, как должна выглядеть церемония прощания с ней.
Вместо цветов – донаты на батальон и помощь семьям погибших. Никаких искусственных цветов или пластика. Одежда – вышиванка или камуфляж (для действующих военных и ветеранов/нок),
– написали они.
В Киеве прощание с Ириной Цыбух состоится в воскресенье, 2 июня. Служба в Михайловском соборе будет в 13:00, а дальше состоится прощание на Майдане Независимости.
Они отдали жизнь за Украину
- В боях с российскими захватчиками отдал жизнь доброволец из Нидерландов, который защищал Украину. К сожалению, он погиб вблизи города Часов Яр, что в Донецкой области. По данным СМИ, человек, имя которого не называют, воевал в Интернациональном легионе. Известно, что его тело было репатриировано.
- На фронте погиб известный украинский режиссер Константин Петрик. Это произошло 27 мая во время выполнения боевого задания. С начала российского вторжения, он решил присоединиться к защите Украины как доброволец и присоединился к Национальной гвардии.
- Во время выполнения боевого задания погиб болельщик киевского Динамо Иван Шевченко. В свои 22 года Иван был командиром отделения отдельного взвода разведки.