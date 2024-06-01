Стало известно, когда и где попрощаются с погибшим парамедиком Ириной Цыбух

Парамедик батальона "Госпитальеры" Ирина Цыбух погибла 29 мая. Прощание состоится во Львове в понедельник, 3 июня.

Ирина Цыбух с позывным "Чека" погибла во время ротации на Харьковском направлении. Всего через несколько дней, 1 июня, парамедику должно было исполниться 26 лет.

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Прощание с Ириной Цыбух

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что прощание с погибшим парамедиком состоится во Львове в понедельник, 3 июня. Чин похорон в Гарнизонном храме – в 14:00.

Сегодня Ирине должно было исполниться 26 лет. Но мы говорим о времени похорон. Слов нет. Зажгите, пожалуйста свечу,

– написал городской голова.

После службы процессия отправится на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования госпитальерам и родным Ирины Цыбух. Вечная память!

В добровольческом батальоне "Госпитальеры" написали, что никто до сих пор не верит в то, что произошло. Это неописуемая боль и невероятная потеря не только для батальона, а для всей Украины.

Также "Госпитальеры" сообщили, что Чека оставила близким пожелание, как должна выглядеть церемония прощания с ней.

Вместо цветов – донаты на батальон и помощь семьям погибших. Никаких искусственных цветов или пластика. Одежда – вышиванка или камуфляж (для действующих военных и ветеранов/нок),

– написали они.

В Киеве прощание с Ириной Цыбух состоится в воскресенье, 2 июня. Служба в Михайловском соборе будет в 13:00, а дальше состоится прощание на Майдане Независимости.

Они отдали жизнь за Украину