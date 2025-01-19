Пятой жертвой атаки на Кривой Рог стала 22-летняя Ирина Ковальчук

17 января Россия обстреляла Кривой Рог баллистикой. Сначала сообщалось, что эта атака унесла жизни четырех человек. Впрочем, впоследствии стало известно о пятой жертве.

Так, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул 18 января сообщил, что в больнице умерла 22-летняя девушка, раненая в результате ракетного удара, передает 24 Канал.

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Россия убила 22-летнюю Ирину Ковальчук

По словам чиновника, врачи долгое время боролись за жизнь потерпевшей. Они сделали все возможное и невозможное, но спасти девушку не удалось.

Как сообщают СМИ, погибшую звали Ирина Ковальчук. Ей было всего 22 года. Она была выпускницей Криворожского профессионального колледжа НАУ, где после завершения обучения осталась работать.

На официальной странице коледжа в Facebook вспоминают, что Ирина была не только одаренной и творческой студенткой, но и ответственной работницей – секретарем отделения "Транспортные технологии". Отмечается, что девушка демонстрировала высокие результаты и искреннюю заинтересованность в своем деле, получала стипендию имени Гутовского

Ее доброта, искренность, светлый характер и положительная энергия вдохновляли всех вокруг. Ирина всегда помогала окружающим, имела слова поддержки и дарила радость своим теплом. Она оставила после себя яркий след в наших сердцах и навсегда осталась в памяти как светлый и добрый человек,

– говорится в заметке учебного заведения.

Известно, что Ирина также получала магистерскую степень на факультете экономики и управления бизнесом в Криворожском национальном университете.

Обратите внимание! Прощание с Ириной состоится 20 января 2025 года в 10:00 по адресу улица Украинская, 83 (Храм Рождества Пресвятой Богородицы).

Издание "Рудана" сообщило, что Ирина Ковальчук была родственницей убитых россиянами во время этой самой атаки студента Алексея Акименко и его бабушки.

Во время первого прилета девушка находилась в учебном заведении. Ей чудом удалось выбрать через окно. Второй ракетный удар настиг девушку возле собственного подъезда. Два родных ей человека погибли сразу, а Ирину с ранениями забрала скорая.

Оккупанты убили 22-летнюю Ирину Ковальчук / Фото "Мы – Украина"