Ирину Верещук назначили вице-премьером – министром по реинтеграции оккупированных территорий

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук стала новым министром по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. За соответствующее решение проголосовали 260 народных депутатов.

На этом посту Ирина Верещук заменила Алексея Резникова, которого сегодня Верховная Рада назначила министром обороны.

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Назначение Верещук

Ирина Верещук в программе своей деятельности на должности заявила, что в первую очередь проведет аудит того, как министерство выполняет План реализации стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма. Также Верещук заявила об инициативе создания экспертного и общественного советов при Министерстве реинтеграции.

Среди приоритетов министр назвала увеличение финансирования проектов по реинтеграции и мобилизацию финансовых усилий международных партнеров. Ирина Верещук предложила создать специальный фонд.

Также Верещук обратила внимание на проекты, которые касаются восстановления инфраструктуры на Донбассе и создания качественного контента для людей с оккупированных территорий.

В планах министра еще есть создание Украинского национального центра развития мира для сбора доказательств преступлений России на оккупированных ею территориях.

Основным приоритетом Ирина Верещук назвала молодежь. Особенно со временно оккупированных территорий.

Мой главный приоритет – это наша молодежь. Именно для них и с ними мы будем возвращать наши Крым и Донбасс. Я буду уделять особое внимание вопросам образования и трудоустройства молодежи со временно оккупированных территорий,

– заявила Верещук.

После голосования Ирина Верещук перед народными депутатами приняла присягу вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Верещук могла занять пост министра обороны

Еще в июле "слуга народа" Ирина Верещук заявила, что готова возглавить Министерство обороны. Мол, чувствует в себе силу и понимает, в чем нуждается сегодня армия. Она подчеркнула, что соответствующее ведомство должен возглавлять человек, который разбираются в менеджменте и может обслуживать войско.

В октябре нардеп в интервью 24 каналу подтвердила, что амбиции возглавить оборонное ведомство у нее никуда не исчезли. "У меня нет "хочу" или "не хочу" (стать министром – 24 канал). Мы пришли за плечами президента, но должны брать на себя ответственность", – подчеркнула Верещук.

Что известно об Ирине Верещук

Источник: "Википедия"