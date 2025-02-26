Парамедикиня Ирина Цыбух посмертно получила звание Героя Украины

Президент Зеленский издал указ о присвоении "госпитальерке" Ирине Цыбух звание Героя Украины посмертно. Девушка с началом полномасштабного вторжения встала на защиту страны.

Указ президента обнародован на сайте правительства, передает 24 Канал.

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Ирине Цыбух присвоили Героя Украины посмертно

Зеленский приказал присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Ирине Цыбух– общественной деятельнице, руководительницы экипажа добровольческого батальона "Госпитальеры". В указе упоминается, что это звание девушка получает "за личное мужество и героизм, обнаружены в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу."

Напомним, что львовянка Ирина Цыбух погибла 29 мая 2024 года на Харьковском направлении во время ротации. Через несколько дней девушке должно было исполниться 26 лет.

Отметим, что Ирина была профессиональной журналисткой. Она окончила Национальный университет "Львовская политехника". С 2017 года девушка работала в команде "Cуспильного". Она готовила межрегиональные специальные эфиры, воплощала грантовые проекты и снимала документальные фильмы, была медиатренеркой. Была победительницей конкурса профессиональной журналистики "Честь Профессии" в 2021 году в категории "Лучшая публицистика в локальном медиа" и финалисткой в номинации "Лучший репортаж" в 2018 году.

После начала полномасштабного вторжения Цыбух вернулась в ряды добровольческого батальона "Госпитальеры", где отбыла несколько ротаций на передовой с 2014-го.