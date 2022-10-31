Немецкая IRIS-T отработала со 100% результатом во время массированного удара, – Воздушные силы

Немецкая противовоздушная система IRIS-T во время массированного ракетного удара России по Украине сегодня, 31 октября, отработала со 100% результатом.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что первый зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, который передала в этом месяце Германия, работает на полную мощность.

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Мы видим, что противник не имеет успеха в наземной операции. Поэтому небо сейчас он использует для своих террористических атак. Мы просим и продолжаем призывать мир предоставить Украине оружие,

– отметил Юрий Игнат.

И объяснил, что Украине нужны средства противовоздушной обороны.

IRIS-T дает 100% результат

"Те средства, которые мы уже озвучили, IRIS-T нужно больше. Работает и сегодня работала эта система, и отработала со 100% результатом", – подчеркнул спикер.

Нужно, чтобы в Германии нарастили производство. NASAMS уже вот-вот должны быть в Украине, но нужно больше. Украина очень большая, надо защищаться,

– объяснил Юрий Игнат.

Обратите внимание! IRIS-T более современная разработка, чем NASAMS, поэтому между ними есть определенные отличия. Например, у NASAMS в системе 8 радаров, а у IRIS-T только один, ведь он значительно более мощный.

Ракеты для IRIS-T дешевле. В то же время площадь, которую способен закрыть этот комплекс, в теории меньше той, которую может покрыть NASAMS.

Сколько получит IRIS-T Украина и как работает система

После передачи первого комплекса и его эффективного применения на поле боя Германия сообщила, что как можно скорее передаст Украине еще три зенитно-ракетных комплекса IRIS-T, каждый из которых может защитить большой город.

Эта потребность особенно стала острой с начала массированных ракетных атак по украинской критической инфраструктуре.

Подготовку к передаче Украине от Германии еще трех комплексов ПВО IRIS-T подтвердил и украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что такое IRIS-T Это самый современный наземный зенитно-ракетный комплекс с модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, оснащенный более мощным двигателем. Дальность стрельбы с вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км. Система предназначена для уничтожения крылатых и баллистических ракет, вертолетов и БпЛА. Это самый современный наземный зенитно-ракетный комплекс с модифицированными управляемыми ракетами малой дальности IRIS-T с инфракрасной головкой самонаведения, оснащенный более мощным двигателем. Дальность стрельбы с вертикальной пусковой установки – до 40 км, поражение – 20 км. Система предназначена для уничтожения крылатых и баллистических ракет, вертолетов и БпЛА.

Кратко о массированной ракетной атаке

31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по всей территории Украины.

Попадание ракет зафиксировали в Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Днепропетровской областях – всего повреждены 18 объектов в 10 регионах.

Российские войска выпустили 50 ракет, 44 из них сбили силы ПВО.

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