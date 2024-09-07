Иркутск затопили фекалии во время фестиваля "чистой воды": эпические кадры

В российском Иркутске незабываемо отгуляли фестиваль "Счастье чистой воды". Во время массовых гуляний, посвященных местной реке, прорвало канализацию.

Этот фестиваль посвящен единственной реке, которая вытекает из озера Байкал – Ангаре, которая имеет чистую воду. Однако после прорыва канализации все нечистоты потекли в нее. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители.

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Подробности инцидента

Во время празднования "Счастье чистой воды" в Иркутске прорвало канализацию. Река из нечистот затопила городскую набережную и попала в Ангару, которой так гордятся горожане, называя ее "уникально чистой".

На фото можно увидеть, как голубая вода Ангары стала грязно-коричневой.

Справка. Ангара – река в Восточной Сибири и единственная река, которая вытекает из озера Байкал. Протекает по территории Иркутской области и Красноярского края России.

Фекалии плавают в Ангаре: фото из местных каналов

Иркутские коммунальщики после инцидента перекрыли аварийный участок. Тем временем природоохранная прокуратура начала проверку по факту попадания в Ангару канализационных стоков.