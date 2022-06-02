Ирландия признала геноцидом вторжение России в Украину

В Ирландии признали геноцидом украинского народа войну, которую Россия жестоко и цинично ведет на наших территориях. Там официально приняли соответствующую резолюцию.

Россия занимается геноцидом, – Сенат Ирландии.

Первым об этом сообщил глава Сената Ирландии Марк Дейли. Он написал о решении в твиттере.

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Незаконное вторжение Российской Федерации в Украину является актом геноцида,

– констатировал Дэйли.

Также он опубликовал фотографии фрагментов резолюции. В документе было дано четкое определение действиям страны-агрессора. В частности, указано, что полномасштабное нападение России на Украину 24 февраля 2022 было неспровоцированным действием, противоречащим международному праву.

"Россия осуществляла обстрелы из тяжелой военной техники, наносила ракетные удары по Украине, в том числе гражданским объектам, и открывала огонь по мирным жителям, которые пытались спастись и убегали из своих горящих домов", - написали в резолюции.

Кроме того, в Сенате обратили внимание и на информационную составляющую войны. Они отметили, что Путин дополняет вторжение на территорию Украины пропагандой, предоставлением ложной информации и преднамеренной ложью внутри его же страны. Так он пытается оправдать действия русской армии – варварские убийства, изнасилование, применение тяжелой боевой техники против гражданского населения во многих украинских городах.

Ирландский Сенат призвал мир усиливать санкции

Помимо признания факта геноцида, в резолюции ирландское правительство призвало всех мировых лидеров сохранять и усиливать санкции против России, работать над прекращением импорта российской нефти, газа и угля, финансируемых российским военным аппаратом, а следовательно, и убийства мирных украинцев и захвата территории суверенного государства.

"Политическое руководство России должно нести ответственность за свои преступления в Украине", – говорится в документе.

Какие еще страны признали геноцидом войну России против Украины

Ирландия – не первая страна, открыто и официально признавшая, что Россия целенаправленно хочет истребить украинский народ.

28 апреля постановление о признании геноцидом преступлений российского агрессора в Украине поддержали в Канаде . В документе также упомянули об убийствах мирных людей и массовых изнасилованиях.

Несколько позже, 10 мая, Сейм Литвы единогласно проголосовал за резолюцию, признавшую войну в Украине геноцидом, а Россию – государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм.

На следующий день в Чехии тоже признали геноцидом войну России в Украине и зверства русских военных.

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