Исчерпает ресурсы, – Джонсон озвучил данные разведки о том, когда Россия уже не сможет наступать

23 июня 2022 , 02:09
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Источник:

Sueddeutsche Zeitung

В Великобритании заявили, что темпы наступления россиян на Украину замедлятся. Борис Джонсон назвал приблизительный термин, когда именно это может произойти.

По словам главы британского правительства, соответствующую информацию ему предоставила военная разведка. Об этом премьер-министр рассказал в интервью немецкому изданию.

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Джонсон рассказал о дальнейших действиях России

Борис Джонсон объяснил, что российская армия продвигается на восточном Донбассе, сея разруху. Однако делает это ценой больших потерь среди солдат и вооружений.

Наша служба военной разведки считает, что в ближайшие несколько месяцев Россия может дойти до того момента, когда уже не будет продвижения вперед, потому что она исчерпала свои ресурсы. Тогда мы должны помочь украинцам изменить динамику,
– заявил Джонсон.

Также британский премьер объяснил, что будет аргументировать это на саммите "Большой семерки", который на выходных пройдет в Германии.

Премьер Британии призвал предоставить Украине оружие

Поскольку украинцы могут начать контрнаступление, его нужно поддержать. Техникой, которую они требуют от нас,
– призвал Борис Джонсон.

Также он ответил на вопрос, как будет выглядеть победа Украины и поражение Путина:

  • "Чтобы мы хотя бы восстановили статус-кво, который был до 24 февраля";
  • "И чтобы российские войска были отброшены из районов, в которые они вторглись".

Кратко о последних заявлениях Бориса Джонсона

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Автор: Діана Квасневська