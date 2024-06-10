С радаров исчез самолет с вице-президентом Малави: продолжается поисковая операция

Самолет Сил обороны Малави исчез с радаров после того, как вылетел из столицы страны. На тот момент на борту находился вице-президент страны Саулос Чилима.

Кроме него на борту находилось еще по меньшей мере девять человек, однако пока самолет пропал без вести. Об этом говорится в заявлении офиса президента Малави.

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Самолет с вице-президентом Малави на борту исчез с радаров

По данным BBC, самолет исчез с радаров после того, как вылетел из столицы страны Лилонгве в понедельник утром, 11 июня. Борт должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу на севере страны сразу после 10:00 по местному времени.

После этого президент Малави Лазарус Чаквера приказал провести поисково-спасательную операцию после того, как представители авиации не смогли связаться с самолетом. Более того, Чаквера отменил свой запланированный вылет на Багамские острова.

Среди других пассажиров рейса были жена господина Чилимы, Мэри, и ряд чиновников из партии Объединенного движения за преобразования (UTM) вице-президента. Причина исчезновения самолета пока что неизвестна.

Общественность будет в курсе любого развития событий по мере установления фактов,

– заявили в офисе президента.

По состоянию на эту минуту дополнительную информацию выясняют. Позже будут обнародованы подробности относительно этого инцидента.

Что известно о Чилиме

Господин Чилима направлялся, чтобы представлять правительство на похоронах бывшего министра кабинета Ральфа Касамбары, который умер три дня назад.

До политической карьеры он занимал ключевые руководящие должности в транснациональных компаниях, таких как Unilever и Coca Cola. Известно, что 51-летний Чилима является вице-президентом южноафриканской страны с 2014 года. Мужчина женат, имеет двоих детей.

Недавно был подобный инцидент