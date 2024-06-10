С радаров исчез самолет с вице-президентом Малави: продолжается поисковая операция
Источник:BBC
Самолет Сил обороны Малави исчез с радаров после того, как вылетел из столицы страны. На тот момент на борту находился вице-президент страны Саулос Чилима.
Кроме него на борту находилось еще по меньшей мере девять человек, однако пока самолет пропал без вести. Об этом говорится в заявлении офиса президента Малави.
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Самолет с вице-президентом Малави на борту исчез с радаров
По данным BBC, самолет исчез с радаров после того, как вылетел из столицы страны Лилонгве в понедельник утром, 11 июня. Борт должен был приземлиться в международном аэропорту Мзузу на севере страны сразу после 10:00 по местному времени.
После этого президент Малави Лазарус Чаквера приказал провести поисково-спасательную операцию после того, как представители авиации не смогли связаться с самолетом. Более того, Чаквера отменил свой запланированный вылет на Багамские острова.
Среди других пассажиров рейса были жена господина Чилимы, Мэри, и ряд чиновников из партии Объединенного движения за преобразования (UTM) вице-президента. Причина исчезновения самолета пока что неизвестна.
Общественность будет в курсе любого развития событий по мере установления фактов,
– заявили в офисе президента.
По состоянию на эту минуту дополнительную информацию выясняют. Позже будут обнародованы подробности относительно этого инцидента.
Что известно о Чилиме
Господин Чилима направлялся, чтобы представлять правительство на похоронах бывшего министра кабинета Ральфа Касамбары, который умер три дня назад.
До политической карьеры он занимал ключевые руководящие должности в транснациональных компаниях, таких как Unilever и Coca Cola. Известно, что 51-летний Чилима является вице-президентом южноафриканской страны с 2014 года. Мужчина женат, имеет двоих детей.
Недавно был подобный инцидент
- Американский вертолет Bell 212, на борту которого был Ибрахим Раиси вместе с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом и еще несколькими иранскими чиновниками, разбился 19 мая на северо-западе Ирана.
- Спасательная операция продолжалась несколько часов пока не было найдено место падения вертолета и тела погибших. В Иране был объявлен траур из-за гибели Раиси и состоялись масштабные похороны, которые собрали тысячи иранцев.
- В Иране должны состояться внеочередные выборы президента. Регистрация кандидатов на эту должность длилась с 30 мая по 3 июня. После предвыборной кампании, которая состоится с 12 по 27 июня, пройдут выборы президента Ирана – 28 июня 2024 года.
- Журналисты обратили внимание на то, что в гибели Раиси есть ряд странных обстоятельств. В частности из трех вертолетов, которые летели колонной, разбился только один. Пилотов в последний момент заменили, а в список пассажиров внесли коррективы.
- Соболезнования по поводу гибели Раиси выразили только несколько стран, в частности Румыния. Это возмутило людей, ведь обломки иранских дронов, которые запускала Россия, не раз падали на территории страны, вблизи населенных пунктов. Пользователи соцсетей были возмущены подобным заявлением.