Ищут "пушечное мясо": у российских военных паника от упоминания о Чернобаевке
Источник:СБУ
Вооруженные Силы Украины неприличное количество раз разгромили российских оккупантов в Чернобаевке Херсонской области. Теперь войска агрессора массово отказываются идти в наступление на этом направлении.
Российские военные не верят своему командованию
О панике среди оккупантов от упоминания о Чернобаевке свидетельствуют перехваты разговора СБУ. Украинские силовики перехватили разговор командира батальона вооруженных сил России с прибывшим с пополнением из ОРДЛО командиром роты.
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Разговоры россиян свидетельствуют о том, что их военные массово отказываются идти в наступление на этом направлении. По словам оккупантов можно сделать вывод, что они ищут "дураков", которые готовы стать "пушечным мясом".
Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!" Они здесь стояли, их послали туда (в Чернобаевку – 24 канала). Они отказались, поехали в другую сторону и говорят "Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?!!", и вот это – началась паника,
– пожаловался захватчик из ОРДЛО.
Российский командир рассказал, что после бегства россиян только 5 из 20 человек "нового пополнения" из ОРДЛО согласились идти в атаку.
Перехвачен разговор оккупантов – видео
Чтобы заставить военных идти на фронт, российские командиры врут якобы солдаты будут обороняться, а не наступать. Однако русские военные не верят своему командованию.
Отметим, что украинские военные недавно в 17-й раз разгромили оккупантов в Чернобыевке. Врагу важно захватить Чернобыевку, чтобы оккупировать всю Херсонщину. Но из-за сопротивления ВСУ россияне терпят неудачу.
Перехваченные разговоры россиян
- СБУ постоянно перехватывает разговоры российских военных, в которых они жалуются на свое командование и рассказывают о потерях.
- В одном из разговоров оккупанты рассказывали родным именно о больших потерях. В похожем разговоре мобилизованный военный из оккупированного Донецка рассказал, что россияне отказываются воевать.
- Поэтому русские офицеры начали заставлять военных воевать, угрожая расстрелом. Также благодаря перехваченным разговорам СБУ фиксирует зверские намерения врага.
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