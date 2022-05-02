Ищут слабые места в украинской обороне: оккупанты пытаются выйти на границу Херсонщины

Украина продолжает противостоять вооруженной российской агрессии. Так, в планах оккупантов – выход на границу Херсонской области.

Как отмечают в Генеральном штабе ВСУ, российские захватчики не оставляют попыток выйти на административную границу Херсона. Более того, оккупанты продолжают выискивать слабые места в обороне Украины.

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За прошедшие сутки российские военные провели воздушную разведку в районе Николаева. Для этого они использовали три беспилотных летательных аппарата. Также оккупанты открывали артиллерийский огонь. Они били по позициям украинских подразделений.

Актуальные новости из Херсона

В разведке Британии озвучили планы России относительно Херсонской области. В отчете говорится, что область стратегически важна для страны-агрессора. Ее будут использовать для транспортного сообщения, если военные будут продолжать наступление на Украину. В частности, речь идет об атаке в направлении Николаева и Кривого Рога, а также Одессы.

В то же время оккупанты делают все возможное для того, чтобы отправить жителей Херсона и Запорожья в информационный вакуум. Так, в Госспецсвязи рассказали, что российские захватчики отключили связь, а также доступ в интернет в этих областях. На это отреагировал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что связь в обеих областях возобновят.

Тем временем в Скадовске российские захватчики назначили "новую власть". Отметим, что параллельно с ней работает и украинская. Об этом рассказал городской голова временно оккупированного Скадовска Александр Яковлев.

ВСУ тоже времени зря не теряют. Наши военные уничтожили склад боеприпасов в Херсонской области. Также известно о том, что удалось обезвредить более 70 российских военных.

В то же время член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский рассказал, как будут освобождать Херсонщину. В ходе телемарафона он подчеркнул, что оценивать ситуацию в регионе необходимо комплексно. А освобождать территорию от врагов необходимо шаг за шагом и этим уже занимаются в ВСУ.

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