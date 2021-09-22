Иск к Порошенко и Гонтаревой: Суркис проиграл в Высоком суде Лондона
Источник:НВ
Высокий суд Лондона отклонил иск братьев Суркисов против пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. На это было несколько причин, одна из которых – закон о государственном иммунитете, который приняли в Великобритании в 1978 году.
Суд удовлетворил ходатайство Петра Порошенко и Валерии Гонтаревой об отклонении иска Игоря Суркиса. Так как согласно британскому законодательству, иностранные государства и их должностные лица защищены иммунитетом.
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Порошенко и Гонтарева действовали как чиновники
Высокий суд Лондона пришел к выводу, что во время национализации "Приватбанка" тогдашние президент и глава НБУ действовали как государственные чиновники. За это их не имеют права судить на территории Великобритании.
Кроме того, лондонский судья решил, что обвинения Гонтаревой в сговоре "не имеют реальных шансов на успех и обречены на провал". Также в решении суда говорится о том, что Валерия Гонтарева является профессиональным банкиром с 30-летним стажем и не является олигархом.
Учитывая эти причины, иск Суркисов отклонили.
"Дело Суркисов": главное
- Братья Суркисы подали иск в Высокий суд Лондона о взыскании 350 тысяч долларов с государственного "Приватбанка".
- Причиной иска стало то, что во время национализации "Приватбанка" Суркисов признали связанными с убыточной деятельностью и конфисковали деньги с их счетов.
- Верховный Суд 8 сентября 2020 года открыл кассационное производство по жалобе Кабмина и удовлетворил ходатайство "Приватбанка", чем остановил взыскание 350 миллионов долларов.
- Такой же иск Суркисы подали и в Верховный суд.