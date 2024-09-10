От судьбы иска Укрэнерго против "Альянса" зависит поддержка международных партнеров, – СМИ

Дальнейшая поддержка международными партнерами деятельности государственной компании Укрэнерго вряд ли будет зависеть от отставки бывшего руководителя Владимира Кудрицкого, поскольку заявления от этих структур были сдержанными, несмотря на предостережения.

Впрочем, важной будет реакция нового руководства компании на незавершенные дела, такие как судебный процесс с банком "Альянс" за долг в 1,2 миллиарда гривен. Об этом пишет издание Коротко.Про.

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Накануне отставки [Кудрицкого] Украину из очень высоких кабинетов призывали не нарушать баланс и не ставить под угрозу и без того шаткую стабильность энергосектора. Теперь, когда отставка произошла, у международников два пути: либо свернуть помощь, либо "проглотить" это тактическое поражение и ждать, когда власть в следующий раз укажет партнерам на их место,

– говорится в статье.

Информационная волна против Кудрицкого

Издание напоминает, что информационная волна против Кудрицкого начала наращиваться с конца 2023 – в начале 2024 года. В информационном пространстве появилось сразу несколько искусственных тем для обсуждения, из которых сразу стало понятно, что дело движется в сторону отставки:

Аудит Государственной аудиторской службы о якобы многомиллиардных убытках Укрэнерго. Так называемое дело "о закупках бронежилетов по завышенным ценам". Уголовное дело НАБУ о хищении 716 миллионов долларов из средств Укрэнерго в марте 2022 года (трейдер Коломойского "Юнайтед Энерджи" не рассчитался за покупку электроэнергии, а банк "Альянс", который выдал гарантию – отказался ее гасить). Дела о якобы незаконном обогащении, на основе которых по иску "активиста" были открыты через суд производства в НАБУ и ГБР. И наконец – после масштабных обстрелов со стороны России – появились также обвинения в неготовности защиты энергообъектов, говорится в статье.

Ситуация с международными партнерами

По мнению авторов, международные финансовые организации, которые выдавали средства Укрэнерго, осознавали будущую отставку, и, вероятно, они до конца не хотели верить в то, что выстроенную за несколько лет систему корпоративного управления, которая только начала соответствовать международным стандартам, решат так "прямо" разрушить.

Особенно сложные процессы, можно предположить, происходят в МФК (IFC – структура Всемирного банка), чья подпись стоит также под первым предостережением и поддержкой Укрэнерго. Дело в том, что кроме Укрэнерго, IFC также является партнером и кредитором упомянутого выше банка "Альянс". Того самого, который судится сейчас с Укрэнерго за право не выплачивать 1,2 миллиарда гривен долга по гарантии для "Юнайтед Энерджи". Его председатель правления находится в международном розыске из-за этой гарантии, а ее адвокаты из юрфирмы Miller даже пытались подкупить детективов НАБУ и САП, чтобы изменить подсудность дела,

– говорится в материале.

IFC выдала "Альянсу" кредит на 11 миллионов долларов на развитие малого предпринимательства. Судьба этих средств неизвестна. В IFC не делали заявлений по поводу конфликта двух его клиентов. Однако в медиа выходили публикации о том, что именно вероятные репутационные потери структуры Всемирного банка сейчас удерживают Нацбанк от вывода "Альянса" с рынка.

"Поскольку банк "Альянс" также приложился к педалированию темы отставки Кудрицкого из расчета "нет главы – нет проблемы долга", продолжение сотрудничества этого финучреждения с международными донорами и партнерами стоит поставить под большой вопрос. То, как к сотрудничеству с ним относятся в новом руководстве Укрэнерго, можно будет выяснить на ближайшем заседании суда по возврату долга в 1,2 миллиарда гривен", – говорится в статье.

И главное, чтобы под "шумок" отставки Кудрицкого банку "Альянс" не удалось избежать ответственности и вернуть государству его деньги.