Россияне начали пугать "Искандером", который летит во Львов: в ЦПД отреагировали

В СМИ начала распространяться информация о том, что Россия якобы близка к серийному производству новой модификации "Искандер-М". В то же время в ЦПД отметили, что эта информация не соответствует действительности.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко.

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Что известно об "Искандерах-1000"

Military Watch Magazine со ссылкой на российские источники написали, что Россия близка к началу серийного производства новой модификации баллистического ракетного комплекса "Искандер-М". В издании также раскрыли некоторые технические характеристик новой ракеты.

Ожидается, что новая ракета удвоит дальность оригинальной системы в 500 километров благодаря использованию более эффективного двигателя и увеличению запаса топлива примерно на 15%. Прогнозируемая дальность в 1000 километров привела к тому, что комплекс неофициально получил название "Искандер-1000",

– говорится в статье.

Обратите внимание! Этой дальности могло бы хватить России, что наносить удары по самым западным регионам Украины.

Там добавили, что первые признаки разработки этой ракеты появились еще в мае 2024 года в видеоматериале, посвященном 78-й годовщине испытательного полигона Капустин Яр. Российские источники предполагают, что новый класс ракет может быть развернут в Калининградской области. Это позволило бы ему наносить удары по целям в большей части Центральной и Западной Европы, а также в Балтийском море.

Как в ЦПД отреагировали на эту информацию

Коваленко отметил, что англоязычное издание, которое распространило информацию о модификации "Искаденр-М", ранее написало фейковую статью о том, что у России есть возможность производить 25 ракет "Орешник" ежемесячно.

Россияне используют это издание для подобных вбросов на англоязычную аудиторию, и расчет, что информация попадет и в наше информационное пространство. Информация не соответствует действительности,

– подчеркнул председатель ЦПД.

Более того, из-за санкций Россия имеет значительные трудности с производством даже базовой версии "Искандер-М".

Добавим, что украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко еще в 2023 году писал о том, что Military Watch Magazine – карманное российское издание.

"Дело в том, что Military Watch Magazine - это карманное российское издание, которое интегрирует в англоязычную информационную среду статьи, восхваляющие российское вооружение", – заявил военно-политический обозреватель.

Он отметил, что это издание на протяжении многих лет публиковало "необъективные рекламные брошюрки российского ВПК".