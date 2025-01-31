Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову ЦПД Андрія Коваленка.

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Що відомо про "Іскандер-1000"

Military Watch Magazine із посиланням на російські джерела написали, що Росія близька до початку серійного виробництва нової модифікації балістичного ракетного комплексу "Іскандер-М". У виданні також розкрили деякі технічні характеристик нової ракети.

Очікується, що нова ракета подвоїть дальність оригінальної системи в 500 кілометрів завдяки використанню більш ефективного двигуна та збільшенню запасу палива приблизно на 15%. Прогнозована дальність у 1000 кілометрів призвела до того, що комплекс неофіційно отримав назву "Іскандер-1000",

– йдеться у статті.

Зверніть увагу! Цієї дальності могло б вистачити Росії, що завдавати ударів по найзахідніших регіонах України.

Там додали, що перші ознаки розробки цієї ракети з'явилися ще у травні 2024 року у відеоматеріалі, присвяченому 78-й річниці випробувального полігону Капустін Яр. Російські джерела припускають, що новий клас ракет може бути розгорнутий у Калінінградській області. Це дозволило б йому завдавати ударів по цілях у більшій частині Центральної та Західної Європи, а також у Балтійському морі.

Як в ЦПД відреагували на цю інформацію

Коваленко зазначив, що англомовне видання, яке поширило інформацію про модифікацію "Іскаденр-М", раніше написало фейкову статтю про те, що у Росії є змога виготовляти 25 ракет "Орешник" щомісяця.

Росіяни використовують це видання для подібних вкидів на англомовну аудиторію, і розрахунок, що інформація потрапить і в наш інформаційний простір. Інформація не відповідає дійсності,

– наголосив голова ЦПД.

Ба більше, через санкції Росія має значні труднощі з виробництвом навіть базової версії "Іскандер-М".

Додамо, що український військово-політичний оглядач Олександр Коваленко ще у 2023 році писав про те, що Military Watch Magazine – кишенькове російське видання.

"Річ у тім, що Military Watch Magazine - це кишенькове російське видання, яке інтегрує в англомовне інформаційне середовище статті, що вихваляють російське озброєння", – заявив військово-політичний оглядач.

Він зазначив, що це видання впродовж багатьох років публікувало "необ'єктивні рекламні брошурки російського ВПК".