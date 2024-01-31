Путин угрожает серьезно, – глава МИД Польши заявил, что "Искандеры" могут долететь до Берлина

Владимир Путин угрожает не только Украине, но и всей Европе. Глава МИД Польши отметил важность обороны нашего государства, ведь вражеские ракеты могут долететь и до немецкого Берлина.

Радослав Сикорский отметил необходимость усилить помощь для Украины. Министр иностранных дел Польши подчеркнул, что российские "Искандеры" могут долететь до Берлина. Следовательно, угроза сохраняется также для других стран Европы.

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Путин угрожает серьезно

Путин угрожал Польше, Латвии и Финляндии. А когда он угрожает какой-то стране он делает это совершенно серьезно,

– подчеркнул Сикорский.

Министр иностранных дел подчеркнул, что страны Запада не воспринимали это должным образом очень часто. Как следствие, имеем российские танки в Беларуси, а также ядерное оружие, которое Кремль переместил туда. Сикорский подчеркнул, что "ядерное оружие под Кенигсбергом, ракеты "Искандер", могут долететь до Берлина".

Мы в Польше ощущаем угрозу от физического присутствия российских танков в 250 километрах от нашей столицы. Меня всегда удивляет, что в Германии эту тему не обсуждают,

– подчеркнул Сикорский.

По его словам, Европа должна действовать быстро. Он добавил, что наше государство находится под давлением.

"Запад в двадцать раз экономически сильнее. Но Россия лидирует в производстве боеприпасов. Мы должны мобилизовать свои силы. Если американцы отказываются от помощи, мы окажемся перед серьезной дилеммой: или заменить Америку, то есть удвоить наши усилия, или позволить Путину завоевать Украину", – добавил глава МИД.

2024 год будет тяжелым

Соответствующую идею озвучил глава ЦРУ Уильям Бернс.

Этот год, вероятно, будет тяжелым на поле боя в Украине, испытанием на прочность, последствия которого выйдут далеко за пределы героической борьбы страны за свою свободу и независимость,

– подчеркнул Бернс.

По его словам, Россия возобновляет оборонное производство. Этому способствует снабжение критически важных компонентов из Китая. Кроме того, Кремль получает оружие и боеприпасы от Ирана и Северной Кореи.

Сам же Путин делает ставки на то, что время на его стороне. И что он "может разгромить Украину и истощить ее западных поклонников".