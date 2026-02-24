Однако ее возможности зависят от наличия дорогих и ограниченных в количестве ракет-перехватчиков. Об этом сообщает эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Смотрите также "Фламинго" могли побить мировой рекорд, поразив топзавод Путина: какие последствия ждут Россию

Что известно о российской баллистике "с конвейера"?

По оценкам эксперта, Россия активно наращивает производство баллистических ракет. Значительная часть боеприпасов, которые атакуют Украину, изготовлены в конце 2025 – в начале 2026 года. То есть украинские города и инфраструктура подвергаются ударам фактически "свежими" ракетами прямо с завода.

В частности, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" почти на 90% состоит из российских комплектующих. По имеющимся оценкам, Россия способна производить около 60 таких ракет в месяц. Кроме того, оккупанты используют и переработанные ракеты систем С-300 и С-400 для ударов по наземным целям.

Таким образом, в плоскости баллистики война выглядит как противостояние российского военного производства и возможностей мировой помощи Украине в поставке ракет к системам Patriot.

Как бороться с российской баллистикой?

Система противовоздушной обороны Patriot остается ключевым средством перехвата баллистических ракет. В то же время она имеет определенный процент эффективности и специфические алгоритмы работы: для гарантированного уничтожения одной баллистической цели может расходоваться несколько ракет-перехватчиков.

В долгосрочной перспективе это создает серьезный вызов. Производство ракет к Patriot является дорогим и технологически сложным процессом, а запасы союзников – не безграничны. Поэтому вопрос стабильных и долговременных поставок стоит особенно остро в условиях затяжной войны.

"Флеш" отмечает, что надеяться исключительно на постоянные и неограниченные поставки противоракет не стоит. Мировые военные ресурсы имеют свои пределы, а параллельно продолжаются другие конфликты и растут глобальные риски.

Поэтому, во-первых, Украине необходимо активно участвовать в разработке современных противобаллистических систем – как собственных, так и совместных с партнерами. Развитие собственного производства и технологий может стать стратегическим ответом на долгосрочную угрозу.

Во-вторых, важно усиливать физическую защиту критической инфраструктуры. Речь идет об укрытии и инженерном укреплении ключевых объектов – как военных, так и гражданских. Теплоэлектроцентрали, большие подстанции класса 750 киловатт и другие стратегические объекты должны быть способны выдерживать ракетные удары или минимизировать их последствия.

В-третьих, не менее важным является экономический аспект войны. Производство баллистических ракет – чрезвычайно дорогой процесс. Чем меньше финансовых ресурсов будет иметь Россия, тем сложнее ей будет поддерживать нынешние темпы изготовления вооружения. Санкционное давление и ограничение доступа к технологиям остаются критически важными инструментами.

Россия массово модифицирует собственное оружие: что об этом известно?