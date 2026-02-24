Однако ее возможности зависят от наличия дорогих и ограниченных в количестве ракет-перехватчиков. Об этом сообщает эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.
Смотрите также "Фламинго" могли побить мировой рекорд, поразив топзавод Путина: какие последствия ждут Россию
Что известно о российской баллистике "с конвейера"?
По оценкам эксперта, Россия активно наращивает производство баллистических ракет. Значительная часть боеприпасов, которые атакуют Украину, изготовлены в конце 2025 – в начале 2026 года. То есть украинские города и инфраструктура подвергаются ударам фактически "свежими" ракетами прямо с завода.
В частности, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" почти на 90% состоит из российских комплектующих. По имеющимся оценкам, Россия способна производить около 60 таких ракет в месяц. Кроме того, оккупанты используют и переработанные ракеты систем С-300 и С-400 для ударов по наземным целям.
Таким образом, в плоскости баллистики война выглядит как противостояние российского военного производства и возможностей мировой помощи Украине в поставке ракет к системам Patriot.
Как бороться с российской баллистикой?
Система противовоздушной обороны Patriot остается ключевым средством перехвата баллистических ракет. В то же время она имеет определенный процент эффективности и специфические алгоритмы работы: для гарантированного уничтожения одной баллистической цели может расходоваться несколько ракет-перехватчиков.
В долгосрочной перспективе это создает серьезный вызов. Производство ракет к Patriot является дорогим и технологически сложным процессом, а запасы союзников – не безграничны. Поэтому вопрос стабильных и долговременных поставок стоит особенно остро в условиях затяжной войны.
"Флеш" отмечает, что надеяться исключительно на постоянные и неограниченные поставки противоракет не стоит. Мировые военные ресурсы имеют свои пределы, а параллельно продолжаются другие конфликты и растут глобальные риски.
Поэтому, во-первых, Украине необходимо активно участвовать в разработке современных противобаллистических систем – как собственных, так и совместных с партнерами. Развитие собственного производства и технологий может стать стратегическим ответом на долгосрочную угрозу.
Во-вторых, важно усиливать физическую защиту критической инфраструктуры. Речь идет об укрытии и инженерном укреплении ключевых объектов – как военных, так и гражданских. Теплоэлектроцентрали, большие подстанции класса 750 киловатт и другие стратегические объекты должны быть способны выдерживать ракетные удары или минимизировать их последствия.
В-третьих, не менее важным является экономический аспект войны. Производство баллистических ракет – чрезвычайно дорогой процесс. Чем меньше финансовых ресурсов будет иметь Россия, тем сложнее ей будет поддерживать нынешние темпы изготовления вооружения. Санкционное давление и ограничение доступа к технологиям остаются критически важными инструментами.
Россия массово модифицирует собственное оружие: что об этом известно?
Россия модернизировала управляемые авиабомбы, добавив новые версии с защитой от радиоэлектронной борьбы. Они могут поражать цели на расстоянии до 200 километров с реактивным двигателем и до 150 километров без него.
"Шахеды", которые атаковали железную дорогу Ковель – Киев, несли на себе магнитные мины. Сообщалось, что они впоследствии могут самоликвидироваться.
Также "Флэш" сообщал о инфракрасные прожекторы, которые появились на российских дронах-камикадзе "Шахед". Они нужны, чтобы ослеплять украинские дроны-перехватчики и авиацию ночью. Таким образом россияне пытаются защитить свои БпЛА от сбивания.