Почему Россию не выгонят из Совбеза ООН: политолог назвал главную причину

Украина будет добиваться исключения России из Совбеза ООН. Однако с практической точки зрения это довольно сложный процесс, имеющий мало шансов на успех.

Такое мнение 24 каналу выразил политолог Александр Антонюк. По его мнению, инициатива Киева по лишению России членства в Совбезе ООН почти бесперспективна.

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Главный аргумент против исключения России из Совбеза ООН

Антонюк считает, что главным препятствием в этом вопросе является то, что Россия – ядерное государство.

Пока Россия не применит какое-либо ядерное оружие – стратегическое или тактическое – можем считать, что миссия ООН не завершена. Как только произойдет хотя бы один выстрел ядерным оружием, Генассамблея ООН может самораспускаться, поскольку она не будет влиять на мировую повестку дня,

– сказал политолог.

Он добавил, что пока война в Украине идет по конвенционному пути, ООН будет использовать все инструменты, в том числе и удерживать Россию в Организации Объединенных Наций.

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Юридические нюансы правопреемства России

Как отметил Антонюк, есть один важный момент, который работает против инициативы украинской делегации. Киев апеллирует к тому, что Россия не является правопреемницей Советского Союза, поэтому не может находиться в Совбезе ООН.

Однако есть любопытная вещь. В то время, когда Россия заявила, что готова быть правопреемницей СССР, другие члены Генассамблеи ООН не возразили, в том числе и Украина,

– отметил Антонюк.

Кроме того, на вопросы правопреемства нужно смотреть шире. Как отметил политолог, красноречивым примером является история с ленд-лизом, согласно которому США предоставляли Советскому Союзу вооружение во время Второй мировой войны.

В 1991 году, после распада СССР, произошло переоформление долгового договора за ленд-лиз. Как рассказал политолог, новое соглашение не подписали только страны Балтии, Узбекистан, Молдова и Казахстан. Другие же постсоветские республики, в том числе и Украина, обязались выплачивать долги СССР в рамках ленд-лиза.

Несколько лет спустя Россия заключила с другими странами-должниками, в том числе и Украиной, так называемое "нулевое соглашение". Москва взяла на себя все долги по ленд-лизу, которые выплатила США в 2006 году.

"То есть, у нас есть определенные документы, в которых мы по факту сами признаем Россию правопреемницей Советского Союза", – отметил Антонюк.

Он добавил, что, представляя свои аргументы по исключению России из Совбеза ООН, Украина должна быть готова к тому, что получит подобные контрагументы. К тому же, по словам Антонюка, особенно странно выглядит тот факт, что вопрос правопреемства России не волновал Киев более 30 лет и возник только на фоне войны.

Что нужно, чтобы Россию исключили из ООН

Политолог считает, что инициатива Украины по исключению России из ООН может хорошо восприниматься с политической и информационной точки зрения. Однако практически такая формула не сработает. Нужно искать новые подходы, которые, впрочем, тоже малореалистичны.

Чтобы лишить Россию членства в ООН, нужно, чтобы все страны-члены Генассамблеи ООН признали Россию страной-спонсором терроризма. А желательно вообще ввести термин "страна-террорист",

– сказал Антонюк.

Он добавил, что только в таком случае вся эта история будет иметь практические последствия.

Украина требует исключить Россию из ООН: коротко