Искренне благодарен Валерию Федоровичу, – Умеров заявил о решении о смене руководства ВСУ
8 февраля 2024, 18:30Читати новину українською
Вечером 8 февраля стало известно о встрече Владимира Зеленского и Валерия Залужного. Во время нее обсудили необходимость замены руководства ВСУ. Рустем Умеров позже написал о соответствующем решении.
Министр обороны в своем фейсбуке отметил, что Валерию Залужному выпала одна из самых сложных задач. Говорится об управлении Вооруженными Силами Украины во время Великой Войны с Россией.
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Рустем Умеров поблагодарил Валерия Залужного
Рустем Умеров отметил, что ВСУ вместе со всем украинским народом продемонстрировал миру, что Украина будет бороться за свое и своих, несмотря на то, с каким врагом мы имеем дело.