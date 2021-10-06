Шокирован своим поведением, – Мецгер о нападении на журналистов "Схем"

Евгений Мецгер публично извинился за нападение на журналистов "Схем", которое совершили в его кабинете 4 октября. Чиновник утверждает, что сам в шоке от своих действий.

Евгений Мецгер заявил, что свобода слова важна для страны, а его действия являются недопустимыми. Также чиновник отметил, что его поступок оскорбил всех журналистов.

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Кому Мецгер адресовал извинения

Мецгер извинился перед журналистом "Схем" Кириллом Овсяным и оператором Александром Мазуром, которых накануне он обматерил в своем кабинете, и добавил, что пока оно в форме письма, однако он готов сделать это в любой другой способ. Также Мецгер извинился перед всеми журналистами Украины и похвалил то, как СМИ отстаивают права своих коллег.

По словам Мецгера, он всегда уравновешенный, но из-за стресса и нагрузки сорвался на журналистов. Несмотря на это, чиновник не считает это основанием для оправдания.

Я по природе уравновешенный человек и никогда не думал, что мгновенная эмоциональная вспышка может перерасти в лавину импульсивных и непоправимых действий и решений. Стресс и нагрузки этом не оправдание,

– заявил Мецгер.

Чиновник вспомнил то, что скандал навредил репутации "Укрэксимбанка", поэтому также извинился перед коллегами. Кроме того, Мецгер вспомнил о том, что написал заявление об отстранении от должности председателя правления банка на время расследования инцидента.

Нападение на журналистов "Схем": главное

Во время интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером, охрана чиновника напала на журналистов "Схем".

Причиной стало то, что Мецгеру не понравился один из вопросов журналиста. Охранники силой изъяли камеры у оператора и попытались уничтожить запись разговора. Однако не удалось.

В Офисе Президента заявили, что Мецгера как минимум нужно отстранить от исполнения обязанностей на время расследования полиции и проверки Наблюдательного совета.

Мецгер 6 октября временно сложил полномочия председателя правления "Укрэксимбанка"

Текст публикации Мецгера

Уважаемые представители СМИ!

Я всегда считал и считаю свободу слова и свободную прессу фундаментом демократии и настоящей независимости государства.

Поэтому события, которые произошли в моем рабочем кабинете 4 октября 2021 года и были впоследствии опубликованы изданием "Схемы", с моей стороны недопустимы и стали шоком не только для общественности и журналистского сообщества, но и для меня. Я по природе уравновешенный человек и никогда не думал, что мгновенная эмоциональная вспышка может перерасти в лавину импульсивных и непоправимых действий и решений. Стресс и нагрузки этому не оправдание.

Поэтому я искренне прошу прощения у работников издания "Схемы" Кирилла Овсяного и Александра Мазура! На данный момент в форме письма, но всегда готов сделать это в любой удобной для них форме.

Мое поведение глубоко оскорбило весь без исключения журналистский цех, который проявил достойную крупнейшего уважения солидарность в отстаивании прав своих коллег. Я искренне прошу прощения у всех журналистов Украины.

Наконец, это нанесло огромный ущерб имиджу банка, моральному духу его замечательного коллектива и престижу профессии банкира, как таковой. Я искренне прошу прощения у всех коллег.

Повторюсь, я не имел права на ту вспышку, она вызывает наибольшее отвращение и стыд лично у меня.

По своим моральным убеждениям и значительному общественному резонансу, я написал заявление об отстранении меня от осуществления полномочий председателя правления АО "Укрэксимбанк". Соответствующее заявление я предоставил Наблюдательному совету банка и сегодня, 6 октября, оно было удовлетворено.