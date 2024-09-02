Повреждено здание Исламского культурного центра: Чубаров рассказал о последствиях атаки на Киев
Источник:Рефат Чубаров
Россия ночью 2 сентября атаковала Киев с помощью ракет и дронов. Впоследствии стало известно, что пострадал Исламский культурный центр.
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров уточнил, что речь идет о мечети, которая расположена на Нивках. Она будет нуждаться в ремонте. Однако самое главное, нет погибших среди людей.
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Атака на Киев: пострадал Исламский центр
Называя россиян варварами, Чубаров отметил, что полное название учреждения – Исламский культурный центр Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым.
Зданию Исламского центра, особенно расположенной в нем мечети, потребуется ремонт. Еще одно свидетельство того, что Россия является страной абсолютного зла,
– говорится в сообщении.
В то же время общественный деятель сослался на в заместителя Муфтия мусульман Крыма, военного капеллана Сулеймана Хайруллаева, который констатировал, что, к счастью, обошлось без человеческих жертв.
Последствия атаки на Исламский культурный центр / Фотографии опубликованы Рефатом Чубаровым
Мэр столицы Виталий Кличко в целом рассказывал о ситуации в Киеве. Во время массированной атаки вспыхнули пожары. Среди прочего, горели автомобили и нежилые помещения, а также была частично разрушена котельная в Голосеевском районе.
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В то же время в Святошинском районе были повреждены стеклянные элементы входа на станцию метро. В Шевченковском районе фиксируют возгорание на территории одного из предприятий, а в Днепровском районе – падение обломков.
По состоянию на утро было известно о двух пострадавших, одного из которых госпитализировали. Председатель КГВА Сергей Попко отмечал, что российские войска нанесли очередной комбинированный удар – использовали дроны и ракеты, в частности баллистические.