Израиль впервые признал причастность к убийству лидера ХАМАС в Тегеране

Министр обороны Израиля Исраэль Кац впервые публично подтвердил причастность своей страны к ликвидации лидера ХАМАС Исмаила Гании. Во время своего выступления он также пригрозил йеменским хуситам.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel. Также Израиль считает, что способствовал падению режима Башара Асада в Сирии.

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Почему Израиль угрожает хуситам в Йемене

В материале отмечается, что во время выступления перед местными офицерами Кац пригрозил йеменским хуситам, которые совершают нападения на Израиль.

В эти дни, когда террористическая организация хуситов обстреливает ракетами Израиль, я хочу передать им четкое послание: мы победили ХАМАС, мы победили Хезболлу, мы ослепили оборонительные системы Ирана и повредили системы производства ракет. Мы свергли режим сирийского диктатора Башара Асада в Сирии, мы нанесли тяжелые удары по "оси зла", и мы также нанесем серьезный удар по террористической организации хуситов в Йемене, которая остается последней,

– заявил министр обороны Израиля.

Несмотря на то, что Израиль не принимал непосредственного участия в свержении режима Асада, там считают, что израильские атаки на ставленников Ирана в регионе способствовали падению сирийского режима.

Заметим, что это впервые Израиль подтвердил, что причастен к убийству лидера ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране.

Напомним, что глава ХАМАС был убит 31 июля. В организации заявили, что Исмаил Гания погиб в результате израильского рейда на его резиденцию в Тегеране.