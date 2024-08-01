Наивные надежды России: может ли эскалация на Ближнем Востоке отвлечь внимание от Украины

В Иране ликвидировали лидера ХАМАС Исмаила Ханию. Страна возложила ответственность за это на Израиль и отдала приказ нанести прямой удар в ответ.

Понятно, что после этой ситуации США обратят больше своего внимания на Ближний Восток. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что это объясняется тем, что в Израиле находятся американские военные.

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Как это скажется на помощи Украине

США имеет определенные договоренности с Израилем, поэтому страна обязана оказывать помощь и будет делать это в дальнейшем. С другой стороны, сомнительно, что Россия сможет как-то воспользоваться обострением конфликта на Ближнем Востоке.

Любая эскалация с участием Ирана сразу означает прекращение любых поставок, в частности "Шахедов", в которых нуждается страна-агрессор. Возможно, Иран даже начнет требовать оружие у России, которого у нее и так немного.

Также не надо забывать о Европе. На самом деле для европейцев война на Ближнем Востоке значительно дальше, чем российско-украинская. Поэтому наивные надежды россиян, что если вспыхнет в другом месте, то все бросятся туда и забудут об Украине, – не оправдаются,

– подчеркнул политолог.

Более того, во многих европейских странах, к сожалению, очень специфическое отношение к Израилю. Озвучиваются различные заявления о том, что Израиль якобы делает неправильно, "издевается" над палестинцами. Люди выходят на митинги. Поэтому Европа может реагировать по-другому, но про Украину она точно не забудет.

Итак, новая война, которая может вспыхнуть, конечно, не является чем-то хорошим. Но для Украины она также не станет очень большой катастрофой в смысле оказания помощи. К тому же формат войны в Израиле несколько отличается.

Последний фактор заключается в том, что любую войну Иран сначала должен согласовать со своим партнером. Им является вовсе не Россия, а Китай, который не заинтересован в большой глобальной войне,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.