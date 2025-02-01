Заснул во время выступления главы МИД: в Испании уволили дипломата из-за инцидента во время совещания

Глава посольства Испании в Бельгии Альберто Антон потерял должность после того, как задремал во время совещания послов в Мадриде. В то время выступал министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

Решение приняли после того, как в интернете появилось видео, на котором Антон спит во время часового монолога главы МИД Испании на ежегодной конференции послов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Что известно об инциденте

По данным The Times, после этого случая Ассоциация дипломатов Испании направила Альбаресу письмо с требованием соблюдать "прозрачности, равных возможностей, заслуг и способностей во время дипломатических назначений".

Министра иностранных дел Испании неформально окрестили Napoleonchu, то есть "Малым Наполеоном", из-за жесткого стиля работы и частых увольнений чиновников, которые действуют без согласования с Мадридом.

Издание сообщает, что Альбарес уволил примерно семерых работников МИД из-за ошибок, противоречащих политике правительства. Например, когда в Британии умерла королева Елизавета II, он запретил дипломатам посольства это комментировать.

К слову, недавно политика из правящей в испанской Валенсии "Народной партии" Хосе Мари Олано поймали на том, что во время обсуждения последствий смертельных наводнений он покупал вино онлайн. За свое поведение чиновник уже попросил прощения.