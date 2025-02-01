Рішення ухвалили після того, як в інтернеті з'явилося відео, на якому Антон спить під час годинного монологу глави МЗС Іспанії на щорічній конференції послів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Що відомо про інцидент

За даними The Times, після цього випадку Асоціація дипломатів Іспанії надіслала Альбаресу лист з вимогою дотримуватися "прозорості, рівних можливостей, заслуг і здібностей під час дипломатичних призначень".

Міністра закордонних справ Іспанії неформально охрестили Napoleonchu, тобто "Малим Наполеоном", через жорсткий стиль роботи та часті звільнення посадовців, які діють без погодження з Мадридом.

Видання повідомляє, що Альбарес звільнив приблизно сімох працівників МЗС через помилки, що суперечать політиці уряду. Наприклад, коли у Британії померла королева Єлизавета II, він заборонив дипломатам посольства це коментувати.

До слова, нещодавно політика з керівної в іспанській Валенсії "Народної партії" Хосе Марі Олано зловили на тому, що під час обговорення наслідків смертельних повеней він купував вино онлайн. За свою поведінку чиновник вже попросив вибачення.