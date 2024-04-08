В Испании во время службы умер католический священник: искра подожгла его рясу

В Испании умер католический священник во время службы. Все произошло после того, как искра зажгла рясу во время пасхальной церемонии.

В результате чего он получил 50 процентов ожогов тела. Священник провел четыре дня в реанимации, прежде чем умер в результате полиорганной недостаточности.

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Инцидент в монастыре в городе Сарагоса

Во время пасхальной церемонии в Испании умер католический священник Хавьер Санчес после того, как искра подожгла его рясу. Он известен в народе как "рок-священник" из-за своей любви к музыке.

Чаша с углем подожгла его одежду в женском монастыре в городе Сарагоса. Известно, что искра попала на рясу и пламя быстро распространилось, в результате чего он получил 50 процентов ожогов тела. Следователи предполагают, что для зажигания чаши с углями использовали парафин.

Врачи боролись за его жизнь четыре дня, к сожалению, он умер вследствие полиорганной недостаточности.

Когда вспыхнул огонь, священник стал между чашей и монахинями, этим он спас их.

Священник пытался защитить монахинь монастыря, когда загорелись угли, что в результате и стало причиной его смерти. Очевидно, для разжигания огня было использовано легковоспламеняющееся вещество. В монастыре происходило Пасхальное бдение,

– рассказало издание El Heraldo de Aragón.

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