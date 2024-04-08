В результаті чого він отримав 50 відсотків опіків тіла. Священник провів чотири дні у реанімації, перш ніж помер внаслідок поліорганної недостатності.
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Інцидент в монастирі у місті Сарагоса
Під час великодньої церемонії у Іспанії помер католицький священник Хав'єр Санчес після того, як іскра підпалила його рясу. Він відомий у народі як "рок-священник" через свою любов до музики.
Чаша з вугіллям підпалила його одяг у жіночому монастирі в місті Сарагоса. Відомо, що іскра потрапила на рясу і полум'я швидко поширилося, в результаті чого він отримав 50 відсотків опіків тіла. Слідчі припускають, що для запалювання чаші з вугіллям використовували парафін.
Лікарі боролися за його життя чотири дні, на жаль, він помер внаслідок поліорганної недостатності.
Коли спалахнув вогонь, священник став між чашею і черницями, цим він врятував їх.
Священник намагався захистити черниць монастиря, коли загорілося вугілля, що в результаті і стало причиною його смерті. Очевидно, для розпалювання вогню була використана легкозаймиста речовина. У монастирі відбувалося Великоднє чування,
– розповіло видання El Heraldo de Aragón.
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