Врагам нужно бояться: Испания отправила Украине 5 транспортных самолетов с боеприпасами
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Королевство Испания отправило в Украину пятый транспортный самолет с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем. Все эти поставки служат примером постоянной поддержки украинского народа.
Испания передала не только боеприпасы
Кроме того, минобороны Испании отправило грузовик с медицинскими средствами. Также двадцать грузовиков для украинских защитников передали обмундирование и материалы для зимних условий. Это снаряжение в течение августа готовило подразделение материально-технического обеспечения армии Испании.
Эстония передала Украине беспилотные гусеничные бронетранспортеры
Бронетранспортеры THeMIS уже в Украине. Они могут спасти жизнь на поле боя, ведь перевозят вес в 750 килограммов. THeMIS преследует цель максимально заменить людей на фронте. Аппарат оснащен гибридным дизельно-электрическим двигателем и может развивать скорость до 20 километров в час.
У таких машин ряд модификаций: от чисто транспортировочных до боевых и разведывательных — это зависит от того, какую именно платформу установят между гусеницами. THeMIS находится на вооружении 11 стран, среди которых США, Великая Британия и Германия.
Какие страны обещают предоставить Украине больше оружия
- Министерство обороны Греции согласовало схему "кругового обмена" с Германией, согласно которой греческая сторона передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты БМП-1.
- Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц публично пообещал предоставить Украине больше оружия. Министр обороны Кристин Ламбрехт заявила, что Германия поставит Украине еще две системы залпового огня Mars и 50 бронетранспортеров Dingo.
- В то же время глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис пообещал отправить в Украину две партии БТРов. Первая поступит уже скоро.
Кстати, президент Владимир Зеленский отметил, что Украина все еще остро нуждается в вооружении. Он убежден, мы бы получали гораздо меньше оружия, но на ситуацию повлияло контрнаступление ВСУ. Успехи военных положительно повлияли на решение партнеров о помощи.
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