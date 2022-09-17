Врагам нужно бояться: Испания отправила Украине 5 транспортных самолетов с боеприпасами

Четыре рейса вылетели из базы в Роти (Кадис) на прошлой неделе. В общей сложности грузы, переданные в последние дни, составляют 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов.

Испания передала не только боеприпасы

Министерство обороны Испании сообщало, что 9 сентября самолет Т-23 вылетел с авиабазы Торрехон-де-Ардос (Мадрид) и транспортировал в Украину боеприпасы крупнокалиберной полевой артиллерии.

Кроме того, минобороны Испании отправило грузовик с медицинскими средствами. Также двадцать грузовиков для украинских защитников передали обмундирование и материалы для зимних условий. Это снаряжение в течение августа готовило подразделение материально-технического обеспечения армии Испании.