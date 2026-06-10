Использовался для обхода санкций: ВСУ поразили танкер теневого флота России

В ночь на 10 июня Силы обороны нанесли удары по ряду важных объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса России. В частности, было поражено предприятие по производству навигационных систем для ракет и БпЛА, нефтеперерабатывающий завод и танкер теневого флота.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Какие вражеские объекты удалось поразить?

Силы обороны поразили танкер теневого флота России WEST Horizon в акватории Черного моря – в результате удара подтверждено поражение винто-рулевой группы судна.

По словам военных, этот танкер используется в схемах российского теневого флота для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций и ограничений.

Также в республике Чувашия под ударом оказался завод "ВНИИР-Прогресс" в городе Чебоксары. Подтверждено поражение цели и пожар на территории предприятия.

В Генштабе добавили, что удар осуществили воины Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ украинскими ракетами FP-5 "Фламинго". Стоит также отметить, что расстояние от ближайшего участка активного боевого столкновения в Украине до объекта составляет более 900 километров.

Предприятие является одним из ключевых производителей навигационного оборудования для высокоточного вооружения России. Завод производит приемники спутниковой навигации и антенны типа "Комета", которые используются в ударных БпЛА типа Shahed (Герань-2), крылатых ракетах "Калибр", оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М", а также унифицированных модулях планирования и коррекции авиационных бомб,

– говорится в сообщении.

Тем временем в Самаре был поражен нефтеперерабатывающий завод "Куйбышевский": подтверждено поражение цели и пожар на территории предприятия.

Справка. Куйбышевский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий самарской группы России. Годовой объем переработки составляет около 3,7 миллиона тонн нефти.

Отмечается также, что предприятие производит бензин, дизельное топливо, мазут и другие нефтепродукты, используемые для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и оккупационных войск государства-агрессора.

Кроме того, по результатам доразведки пораженного 6 июня 2026 года арсенала ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в районе населенного пункта Большая Ижора Ленинградской области военные подтвердили разрушение 18 наземных хранилищ и трех открытых площадок. Зафиксированы признаки вторичной детонации боеприпасов.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают системно снижать способности врага по ведению войны против Украины и наносить потери его военному потенциалу.